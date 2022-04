Torneo en el Club de Golf Cuernavaca inicia su actividad

Luego de la presentación del Torneo de la Semana Mayor en el Club de Golf Cuernavaca, arrancaron las acciones bajo un fuerte sol, clima acostumbrado en esta fase del año, y aunque en el campo se siente menos por los árboles.

Desde la salida con sus golpes técnicos que son mágicos porque no le cuesta llegar al green, Eduardo Martínez Coghlan se perfila como el futuro ganador del torneo al poner números de 68 golpes, lo que lo coloca en el primer lugar, solamente seguido de Federico Ortiz González con 72 golpes que es una buena ventaja, en el tercer sitio se encuentra Arturo Alcocer con 74 golpes, pero también su gran rival de Coghlan de toda la vida el morelense Guillermo Amerena Betancourt se ha quedado rezagado en el cuarto peldaño con 74 golpes igual que el tercero, pero esto no quiere decir que no son peligro ya que Amerena puede de un momento a otro agarrar su acostumbrado ritmo, rebasar y poner a temblar al actual líder.

En el quinto lugar se encuentra Diego Rodríguez Hernández con 80 golpes, en la sexta posición está Alexander Smyth Diez con 80, en la séptima posición Christian Jacobo Romo con 88 golpes y el octavo es Eduardo Carrera Perusquia de Guadalajara quien ya fue campeón con 89 golpes.

Este día se espera por todos los seguidores de Lalo Coghlan que siga al frente y pueda llegar al final adjudicándose el título, pero tendrá que echar todo lo que tiene para no tener problemas con sus cercanos perseguidores.

En lo que respecta a la categoría AA el líder es Gustavo de la Serna Irretagoyan con 78 golpes, seguido en el segundo lugar de Héctor Slim Barrios Gómez con 79 golpes, a solo uno del actual primer lugar ya que es jugador directamente salido de este campo y de los infantiles de hace varios años que se crecieron y ahora se espera de la gran sorpresa llevándose el título en esta categoría, en tercer lugar marcha Roberto de la Garza Muniz con 86 golpes.







➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

v





Local