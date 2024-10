La "Zurdita" Cañedo logra bronce en Torneo Boxam de España 2024

Luz Adriana Cañedo, “La Zurdita”, conquistó la medalla de bronce dentro del prestigiado Torneo Internacional Boxam 2024 en la categoría Juvenil, llevado a cabo en la ciudad de Alicante, España.

La morelense llegó hasta las semifinales después de que en su primer combate en cuartos de final dentro de la división de los 52 kg, venció a una peleadora oriunda del país local, Lara Viera Marín, al detener el combate el réferi en el segundo asalto por RSC.

En ese momento, pero muy superior, aseguraba la medalla de tercer lugar; sin embargo, cuando se alistaba para subir a su siguiente combate por el pase a la final, debido a un problema detectado en la revisión médica, los organizadores le impidieron subir al ring quedando en ese momento eliminada sin poder pelear por la medalla de oro.

“La verdad me sentía bien, me vi obligada a bajar de peso porque estaba primero 2 kg arriba y en ese intento quizá tuve una descompensación y dijeron que tenía la presión alta, por lo que me impidieron subir a pelear por el pase a la final por la medalla de oro”, comentó la pugilista, que es entrenada en el gimnasio Bicman de Jiutepec por el profesor Víctor Agudo.

“El viaje fue muy estresante desde que salimos el domingo a España. En el camino hubo muchos retrasos entre vuelo y vuelo; sin embargo, llegamos el lunes por la noche cuando nos avisan que teníamos que pelear al día siguiente, algo que teníamos programado hasta el miércoles, pero bueno, lo que queríamos era pelear, salimos a combatir con todo para ganar la primera pelea”, comentó "La Zurdita".

Agregó que desafortunadamente no tuvo mucha suerte en las gráficas al tocarle enfrentar a las peleadoras locales que siempre tienen todo a su favor.

Aún así logró vencer a la primera de ellas, pero en la segunda por esa decisión abajo del ring quedó eliminada antes de subir, dándole el pase directo a la final a la peleadora local que irá por el campeonato hasta el próximo sábado.

“La verdad yo me veía con el oro, pero desafortunadamente no tuve suerte en el sorteo y mucho menos en las gráficas, siempre estuve en esa desventaja peleando desde el primer día consecutivamente, y teniendo que bajar para darle el peso en la báscula, pero bueno, regresamos con el bronce”.

Desde Morelos, su entrenador Víctor Agudo se dijo orgulloso de la participación de su dirigida: "Es una medalla muy merecida, la verdad se lo merece porque es una peleadora muy disciplinada, lamentablemente no pudo llegar a la final por ese problema que tuvo, pero es una medalla y creo que eso hará que ella se mantenga con la selección para próximas competencias internacionales".

En este prestigiado torneo europeo, programado del 8 al 12 de octubre, la selección de México estuvo conformada por peleadores de las categorías Escolares, Junior y Juvenil, enfrentando a boxeadores de países como Inglaterra, Georgia, Colombia, Israel, Albania, Francia, Bulgaria, Letonia, Guatemala, Islandia, Túnez, Puerto Rico, Rumanía y España.