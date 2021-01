Un accidente de moto cambió la vida del deportista Carlos Moreno

Un accidente en motocicleta, le cambió la vida a Carlos Adrián Moreno Hernández, vecino de la comunidad de Moctezuma en Jiutepec.

Tenía 30 años de edad y más de 15 de practicar el tae kwon do, cuando sufrió el inconveniente carretero que lo condenó a usar una silla de ruedas.





Paradójicamente esas piernas que lo llevaron a ser campeón en la disciplina marcial, quedaron sin movimiento después de estar en coma por 16 días en los que inició una nueva batalla, ahora por la vida.

“Con menos del 30% de vida ingresé al hospital, sufrí fractura (en las vértebras t7t8 y t9), además tenía el pulmón colapsado y me hicieron traqueotomía; el cartílago de una oreja lo tenía mutilado por el casco”, comentó recordando ese trágico momento.

“Me tuvieron que sacar del hospital porque corría el riesgo de contraer una infección por la traqueotomía, me movían en camilla entre cuatro y después del año empecé la terapia en el IMSS de Plan de Ayala y al CREE de rehabilitación y educación especial, con el mejor equipo y personal, y hasta ahorita no he parado”, comentó.

El alta médica la tuvo meses después del accidente y actualmente, a cuatro años de ese episodio, Carlos Moreno no se derrota y empezó un año atrás a incursionar en una nueva disciplina, el tiro con arco adaptado, siendo parte de la primera generación de esta nueva modalidad en Morelos bajo la instrucción del entrenador estatal Lot Froylán Méndez.

Las bases de disciplina y sobre todo de fortaleza mental que aprendió como practicante y además maestro del tae kwon do, le han servido para hacerle frente a este duro golpe de la vida.

“Me sirvió mucho esa parte del deporte, en dos años obtuve la cinta negra y estaba dando clases cuando vino el accidente; a diferencia de otras personas que nacen con problemas físicos o que los adquieren en edades tempranas, para mi fortuna yo tengo una preparación como ingeniero y una maestría que me permiten seguir trabajando desde casa, en mi computadora y con eso y la ayuda de mi familia y amigos, he podido salir adelante”.

En el nuevo estilo de vida, Carlos Moreno tuvo la necesidad de adquirir una silla activa con la que puede moverse más fácilmente por las comunidades aunque no cuenten con la infraestructura necesaria. De esta manera puede subir escaleras y demás obstáculos, e incluso en su casa adaptó un sistema de elevador para poder descansar en su recámara que se ubica en un segundo piso.

“Es un cambio total de vida pero nos hemos ido adaptando, como ahora con este nuevo deporte de tiro con arco el cual me gustó cuando lo vi en un grupo de Facebook de personas con este tipo de problemas físicos”.

“Como en el Tae Kwon Do donde nunca me puse barreras, sigo ahora superando obstáculos, y en el tiro con arco con el apoyo del entrenador que me facilitó material para practicarlo, espero llegar a lo más lejos, a juegos nacionales y porque no, mundiales; en la pandemia trabajo desde casa en los entrenamientos y por ratos voy a la Unidad deportiva de la colonia que está a dos cuadras; en estos meses ya puedo hacer el movimiento de cargar el arco, algo que no podía por mi lesión y condición de diestro (disparo con la derecha), antes me ayudaba el entrenador y ahora ya lo hago solo”.

Por último, agradeció el apoyo de quienes lo han ayudado a ir superando este trance, médicos, terapistas, amigos y familia.

“Agradecido con Dios, mis padres y familia; uno de mis primos me tuvo en su casa porque la mía no era accesible hasta después y Alejandro Moreno me apoyó como no tienes idea. Además de toda la familia materna y paterna al igual que amigos, por quienes compré la silla activa; gracias a todos ellos porque también he contado con su apoyo”.

