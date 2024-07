¡Otra vez el ‘Ya merito’! tenistas mexicanos cayeron en la Final en Wimbledon

¡No pudo ser! Los tenistas mexicanos Santiago González y Giuliana Olmos se quedaron a un paso de la gloria en el Campeonato de Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo del mundo.

Una hora después de la exhibición de Carlos Alcaraz, los tenistas aztecas saltaron a la pista de la Cancha Central, con menos de la mitad de gente en las gradas, y no pudieron completar el torneo perfecto en los dobles mixtos al caer en sets corridos con parciales de 4-6 y 2-6 ante los flamantes campeones, el polaco Jan Zielinski y la taiwanesa Su-Wei Hsieh.

Desde la previa Gugu y Santy apuntaban a ser las víctimas ante la séptima pareja clasificada del torneo. Las cuatro victorias de las rondas previas las habían logrado ante mancuernas que no estaban entre las favoritas, y en esta ocasión les fue imposible plantarles cara a sus oponentes.

El juego se encaminó a favor de Zielinski y Hsieh desde el punto inicial, cuando lograrlo quebrarle el saque al veracruzano Santiago González. Con la ventaja en el marcador y potencia en su servicio, se adjudicaron el set inicial.

Los mexicanos se habían quedado sin margen de error. Santiago González estuvo a nada de repetir la historia al inicio del segundo episodio, donde concedió dos oportunidades de quiebre que terminó por salvar. Pero fue cuestión de tiempo. Sus rivales quebraron a la siguiente oportunidad para sacar una ventaja de 3-1.

En todos los turnos al saque de Santy se sentía el peligro. Lo que venía siendo la fortaleza de los mexicanos terminó por ser su punto débil en el juego decisivo. Olmos tampoco se hizo fuerte en el séptimo game sus oponentes se separaron de forma definitiva.

Al final González y Olmos se quedaron con las manos vacías al sumar otra derrota más en sus carreras en los choques por el título de los Grand Slams. Esta fue la quinta final perdida por Santiago en los “grandes”, mientras que para Giuliana fue la segunda.

