Djokovic se perderá el US Open por no estar vacunado contra Covid

Un milagro era lo que esperaba Novak Djokovic para poder jugar el US Open, pero no sucedió. La restricción sanitaria que impide el ingreso a Estados Unidos sin vacuna contra el Covid-19 no cambió de último minuto y con ello, el ex número uno del mundo se perderá su segundo Grand Slam del año.

La presencia del serbio ya lucía lejana, pues aunque aparecía en la lista oficial, su registro no estaba del todo seguro. Pese a lo anterior, fue hasta este jueves, a unas horas del sorteo, que el mismo Novak confirmó la noticia.

A través de sus redes sociales, el serbio confirmó su ausencia en Nueva York y aseguró que pronto estará de vuelta, cuando se le permita competir.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de cariño y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto mundo del tenis!”, escribió Djokovic.

Por lo anterior Djokovic perderá automáticamente en dos semanas los 1200 puntos que ganó el año pasado al ser finalista, lo que comprometerá su posición en el top ten del ranking de la ATP. Actualmente el serbio es sexto y suma 4,770 unidades, pero le persiguen Ruud, Felix, Norrie y Hurkacz, todos con posibilidad de sumar en Flushing Meadows.

La organización lamentó la ausencia del serbio y aseguró que es imposible que ingrese al país debido a las medidas sanitarias del mismo, pero que esperan este presente el próximo año. El draw se recorrerá y será un lucky loser quien ocupe el lugar que quedará disponible.

Aunque el no estar vacunado le impida jugar diversos torneos, Djokovic ha sido muy claro en su postura y no cambiará de decisión, incluso en una entrevista realizada meses atrás, el serbio aseguró que está dispuesto a perder, pero mantendrá sus convicciones.

“Entiendo que al no estar vacunado hoy, no puedo viajar a la mayoría de los torneos en este momento. Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar. Porque los principios de la toma de decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa. Estoy tratando de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como sea posible”, dijo Nole a la BBC en febrero.

