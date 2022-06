Tecnológico de Zacatepec está listo para campeonato en Toluca

El equipo del Instituto Tecnológico de Zacatepec está preparado para lo que será el Campeonato Prenacional que se realizará en Toluca, Estado de México, del 7 al 17 de junio. La escuadra ya viajó al estado vecino y cuentan únicamente con jugadores estudiantes, "hay que ver con que cuadro salimos", dijo Fernando "Pibe" Dávila, entrenador del equipo.

"Bueno, los juegos que realizamos fueron para ir viendo con que elementos contamos, tanto al equipo de la Tercera como a nosotros nos sirven, mi equipo va a participar en el Prenacional del 7 al 17 de junio, por eso nos sirve de mucho este partido, independientemente del resultado lo que busco es ver como se va a formar al equipo, para nosotros es bastante difícil entrenar juntos, que lo hacemos dos veces por semana, pero por los mismos estudios a veces no pueden estar, y aquí en los partidos es donde nos llegamos a juntar, hubo momentos en que me gustó el equipo aunque hubo algunos errores leves, pero nos falta mucho en cuanto a la definición que es lo que hay que trabajar mucho".

¿Qué días entrenan?

"Bueno, hemos entrenado martes y jueves a las 5 de la tarde en la cancha del Tec. También tengo un equipo femenil que de igual manera va a competir en Toluca, que también es complicado contar con todas ya sea por el estudio, por trabajo, por clase que es lo de los estudiantes, pero me gustaría estar con todos por lo menos un día a la semana, pero en los partidos tenemos que aprovechar para ir corrigiendo algunas cosas, aunque hay algunos jugadores que empiezo a conocer, ellos ya estudian presencialmente, pues después de las vacaciones ya todos regresaron normalmente a los estudios al cien por ciento, pero no se puede contar con todos pues ellos son estudiantes y no se les puede exigir ya que están para estudiar, tengo que hablar con ellos para tratar de convencerlos a que traten de entrenar, ya que en la competencia son los primeros lugares los que van al Campeonato Nacional y nosotros queremos estar en lo mejor que es en julio-agosto".

Para finalizar dijo: "Nosotros no vamos a competir ante otros, yo quiero que cada quien compita con ellos mismos, quiero pedirles a los jugadores que hagan el esfuerzo para presentarse a entrenar y asó trabajar más a fondo en cuanto a lo táctico y estratégico, lo bueno que ys estamos de nuevo, pues por la pandemia se nos fueron tres prenacionales, hoy espero todo salga bien".