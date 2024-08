¡Sporting Canamy busca mediocampista!; el equipo se alista para el próximo torneo

A escasas tres semanas de arrancar la temporada en la Liga Premier Serie A de la Federación Mexicana de Fútbol, el equipo de Sporting Canamy de Oaxtepec se encuentra armado en casi el 100 por ciento.

El estratega del conjunto morelense, Francisco Tena Garduño, dijo estar en busca únicamente de un jugador de medio campo para terminar de redondear el plantel con el que espera tener una historia de éxito la próxima temporada.

Después de más de 2 meses de iniciar el trabajo de reclutamiento de jugadores, el entrenador dijo que su equipo prácticamente se encuentra listo para arrancar de la mejor manera el torneo; sin embargo, aún está por definirse el calendario de juegos.

“El plantel está casi redondeado, para este torneo me dieron sólo espacio para 25 registros, de ellos ya tenemos 24 y no estamos apresurados en buscar a alguien; no queremos actuar a la desesperada, contratar por contratar, estamos esperando todavía a ver si podemos rellenar la media cancha con otro refuerzo de buen nivel que venga a aportarnos”.

El estratega del cuadro morelense agregó que el equipo está bien trabajado en el aspecto físico y en estos momentos están buscando la mayor cantidad de partidos para que los nuevos elementos que llegaron como refuerzos asimilen mejor su esquema táctico antes de iniciar la participación en la siguiente competencia.

“Hemos jugado partidos de preparación, jugamos contra tres equipos de tercera división cuando apenas estábamos empezando la pretemporada; de forma reciente jugamos contras los Lobos de la CDMX de Serie B, también con de la categoría Sub 23 de los Pumas, y el viernes jugamos con San Juan de Aragón de nuestra misma categoría, fueron muy buenos partidos y se nos cayó un partido por las canchas que se nos inundaron por las lluvias en la Ciudad de México”.

Y para cerrar la preparación en las dos semanas que le restan, Tena Garduño puntualizó:

“Tenemos considerado otro juego con Avispones de Chilpancingo y seguimos buscando más partidos por jugar; estamos en la recta final para afinar las cosas tácticas, nos falta ajustar un poco, sobre todo los jugadores nuevos que se adapten al sistema que estamos implementando desde el año pasado, pero vamos bien en el aspecto físico y confiamos en empezar a buen ritmo el torneo”.