Sigue Cuautla con una buena racha

En duelo de reparación para el partido del próximo domingo cuando reciban al Cafessa Jalisco, los Arroceros del Cuautla derrotaron la mañana de este miércoles al equipo Pro Sport de la CDMX en el estadio Isidro Gil Tapia por marcador de 4 goles a 0.

El cotejo se realizó en tres tiempos de 30 minutos, y sirvió al cuerpo técnico del Cuautla para que sus jugadores siga alcanzando la conjunción deseada, debido a que en pretemporada no tuvieron más que cuatro partidos amistosos, y de ellos sólo dos fueron de exigencia ante Pumas Sub 20 y Pumas Premier “A”.

Carlos González y el resto de su cuerpo técnico, en busca de alcanzar mayor cohesión y entendimiento entre las líneas, aprovecharon este encuentro ante la escuadra capitalina para preparar su siguiente compromiso oficial en la Liga Premier, Serie “B”. Frente a los jaliscienses será el segundo y el primero en casa de la segunda vuelta de la temporada 2019-2020.

Y es que luego del debut el pasado fin de semana con el empate a 0 goles en casa de los Aguacateros de Uruapan, el estratega salió preocupado por la falta de un mejor trabajo defensivo de su equipo.

La falta de gol también es algo que los ocupa de ahí que se buscó tener partido amistoso a media semana.

Recibieron la visita del equipo Pro Sport ZA, proyecto de formación de jugadores que trabaja desde hace nueve años su fundador Zeus en la capital del país, logrando ya acomodar a jugadores en el balompié profesional, entre ellos Isaac Aguilar en los Cañeros del Zacatepec, además de otros jóvenes talentos como Luis Herrera que está en la Sub 17 de Tigres, Aldo Llanas que en la Sub 17 de Toluca, Juan Rodríguez en la Sub 15 de Necaxa y Luis Quintero en la Sub 13 de León.

El equipo que se presentó ayer en Cuautla es categoría Sub 17 en la mayoría de sus elementos y fueron un rival que por momentos incomodó al conjunto morelense

