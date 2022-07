Seguidores recuerdan el 70 aniversario del nacimiento de los Arroceros de Cuautla

Al cumplirse este 19 de julio 70 años del nacimiento del Cuautla en el futbol profesional a través de su participación en la Segunda División, ex jugadores, directivos, entrenadores y aficionados, se mostraron dolidos por la baja del equipo Arrocero del circuito de futbol profesional de ascenso, arremetiendo contra las autoridades de los diferentes niveles que dejaron perder la tradición.

Los diferentes actores que dijeron amar los colores verde, blanco y amarillo del hoy extinto club profesional, lamentaron que, por una deuda cercana a los 2 millones de pesos, se perdiera una franquicia de 12 millones de pesos en el circuito, es decir, hasta 6 veces más el valor de la deuda.

“Nadie hizo nada, se tocaron puertas a nivel municipal y estatal y no se pudo rescatar al último equipo de mayor tradición en el estado. Ya no hay más Zacatepec y ahora no más Cuautla lamentablemente”, comentaron integrantes de las porras arroceras.

“Es uno de los capítulos más tristes para la ciudad y el estado y para la historia del futbol mexicano que por intereses mezquinos y la falta de amor a su pueblo y su gente deportiva de Morelos, hayan decidido exterminar toda una historia y leyenda de los grandes Arroceros del Cuautla; en paz descanse el club deportivo Cuautla”, agregaron.

Por su parte el ex presidente municipal cuautlense Jesús González Otero, quien administrara al equipo en el periodo municipal 2013-2015, señaló que la indolencia mostrada por las autoridades locales para rescatar la franquicia, amerita una demanda que están preparando un grupo de aficionados del club.

Cortesía | Eterno Arrocero

“Realmente es lamentable, es un festejo muy amargo para muchos cuautlenses que apoyamos al club y que era nuestro equipo favorito. Algunos cuautlenses estamos viendo la posibilidad de ir a las autoridades correspondientes a denunciar que por omisión la actual administración haya dejado perder un activo del municipio, y me refiero a los casi 12 millones de pesos que cuesta la franquicia y que le fue heredada por su anterior propietario, el señor José Mora Viadero (qepd), un mecenas de Cuautla y que entregó el equipo al municipio para que nunca se perdiera”.

Sobre la nula intervención del gobierno del estado, agregó: “que yo recuerde el único gobernador que apoyó mucho al futbol morelense tanto al Zacatepec y en menor medida al Cuautla, fue don Antonio Rivapalacio, un morelense claro, de los demás poco recuerdo que hayan apoyado al Cuautla, no así al Zacatepec como el caso de Graco Ramírez (que construyó el estadio); sin embargo, esta es una cuestión del municipio. Incluso algunos empresarios estaban interesados en participar en rescatar a la franquicia, pero desgraciadamente se encontraron con un muro infranqueable que no permitió que esto pudiera progresar y avanzar para que el equipo pudiera seguir participando”.

Cabe recordar que el Club Cuautla debutó en el futbol profesional en apenas la tercera temporada de la entonces Segunda División Profesional, hoy Liga Premier, en el año 1952, pasando por sus filas jugadores de gran renombre como Jaime Belmonte que le dio a México su primer punto en un mundial en Suecia 1958, y más reciente Héctor Miguel Herrera que también ha sido seleccionado nacional y logró en su crecimiento deportivo, un título en España con el Atlético de Madrid.





