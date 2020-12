Se va 2020 y sigue la decadencia en el deporte

1.- Lo que deja el año 2020 2.- El Xochi está en el limbo 3.- La tercera 4.- El dinero

1.- El año 2020 se va, deja poco, pero igual se dio desde el 2013 a la fecha, pues aunque el poder lo tiene Graco desde el 2012, en el ultimo trimestre, lo cuento desde el 2013, y no se tiene nada interesante, importante y trascendente del 2013 al 2018, porque quien se hizo responsable del trabajo respectivo no funcionó, no supo y, lo peor, no quiso, no se tuvo el deseo de hacer las cosas adecuadas; lo peor, ni idea se tuvo, y todavía más al infierno, no le interesó, pero no sucedió nada, a más de dos años de que se fue la titular, Jacqueline Guerra, sigue como si nada, feliz, ni siquiera una nota periodística para que le diera vergüenza su nulo trabajo, y es que los que llegaron, Osiris Pasos Herrera y ahora Germán Villa, le compiten por el título de ineptitud, y al no identificar lo que está en el rango de positivo o negativo, no se hace nada, y así goza de impunidad la señorita.

Palera de Graco, fiel, obediente, nunca le preocupó el deporte y menos los deportistas, le gustaba más hablar de Arturo Becerril, por envidia, desde luego, que ver al futuro y encontrar soluciones a la problemática que se veía, y así, en la caza de las medallas, se dio la realidad, en el peor año el 2000 al 2012, se dieron mejores números que en lo que fue el mejor año del perredismo graquista, sin contar en que se convirtió en la titular del hostigamiento al Galeana, la que exigió mejoras al inmueble, y a los directivos del que se hizo llamar Zacatepec, no los requirió para nada, pero no supo cobrar nada, y así dejó que el presupuesto para el deporte cayera más de ocho millones del 2012 al 2018, de 25 millones 724 mil pesos a 17 millones 106 mil pesos, y de nada sirvió su cercanía con el mandatario, vieron los partidos de los verdes, igual en el Centenario que en el estadio de Zacatepec, y nunca le exigió nada, dejó que él hiciera lo que creyera conveniente, así se hundiera el deporte y los atletas, sin embargo, éstos, guardaron silencio; incluso si los llamaron para entregarles diplomas u otro tipo de reconocimiento, nadie se atrevió a pedir nada, menos a exigirlo, por lo que el mandatario vivió feliz esos seis años, todos al silencio perpetuaron, todos soportaron lo que sucedió, pero siguen igual desde el uno de octubre del 2018 a la fecha, con un punto positivo, que ya van más de dos años, que se está ya con casi 27 meses terminados y falta menos para el final, siendo Germán Villa el que termine al frente del deporte, puesto que al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, no va a poner ningún interés, no es lo suyo; si en la administración no le llama la seguridad, el deporte mucho menos, y al no tener presión de ningún tipo, le hace feliz y le deja seguir igual que ahora, aunque con ello se acumularán 12 años para el 2024, con los seis que se padecieron con Graco, los más de dos que se llevan con el Cuauh y los casi cuatro que se tienen por delante, y usted no verá a los atletas en rebelión, cuando haya reuniones se hablará del clima, pero no se tratará nada sobre alguna inconformidad porque no habrá, no interesa, los atletas son sumisos, sus entrenadores igual, y si todavía hay presidentes de las asociaciones, son más sumisos que nunca; antes se inconformaba, incluso en la administración del autoritario Lauro Ortega, en aquel 20 de noviembre de 1982, fueron los beisbolistas, y se creó la dirección del deporte, aunque al deporte sólo se le dieron promesas, nunca llegó el dinero; Pablo Rubén Villalobos fue el director del deporte, el 14 de diciembre del mismo 1982, y recuerda las promesas de LOM y que no se cumplieron; los más de 60 millones nunca llegaron, de lo que se dará cuenta en otra ocasión, como también los gastos que se hicieron en remodelación de instalaciones deportivas, lo que se tuvo que corregir y fue más caro todavía, pero los beneficiarios de esa administración, consideran que fue un gran gobierno; no quiero decir más por ahora.

2.- El Xochitepec de la liga de balompié mexicano en el limbo; no se sabe si les pagan o no; se quedan callados; resuelvan la situación creada por el petista Moctezuma Serratos.

3.- En la tercera unos días de descanso y después vendrá el regreso hasta las finales.

4.- Sobre el dinero que se destinará para el deporte, con gusto, esta semana tengo el dato