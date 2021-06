Se rebasó el apoyo a Mily en evento en apoyo a su operación

Todo un éxito resultó la recaudación de apoyo económico en favor de la salud de la niña Mily, a la que se unieron un total de 36 corredores de varios puntos del país y el extranjero que participaron en el reto “12 horas en pies ligeros por Mily”, una niña de Colima que nació con problemas congénitos y que requería de una operación a corazón abierto.

Del total de participantes, solo dos lograron cumplir las 12 horas que iniciaron a las 10:00 horas del sábado 29 de mayo y que concluyó 12 horas después en la mañana del domingo.

Uno de ellos fue el ultramaratonista cuautlense Rafael Guerrero Romano, quien sobre la pista de tartán de la Unidad Deportiva de Cuautla logró correr 12 horas con 5 minutos, con más de 190 vueltas al óvalo.

El otro, informó el propio corredor morelense, fue un atleta de Oaxaca, sin embargo pese a que fueron pocos los que lograron la meta deportiva, “se tuvo una buena respuesta de la gente en la colecta, alcanzando más de 450 mil pesos lo recaudado”.

Ese dinero fue en apoyo a la operación de la niña Mily que días antes había sido intervenida con éxito a corazón abierto por un problema congénito en la ciudad de Guadalajara.

“Sólo dos terminamos de los 36 inscritos en el reto, pero lo importante es que se tuvo éxito en la recaudación para una operación que nos comentan costó 250 mil pesos; es decir, se rebasó en 200 mil lo que se necesitaba, pero ese sobrante será para la misma familia de la niña que ha gastado mucho en operaciones y tratamientos vendiendo todo lo que han podido, ojalá y el dinero les sirva para irlo recuperando”, señaló el ultramaratonista.

En Cuautla, Guerrero Romano logró juntar la cantidad de 3 mil 300 pesos, los cuales depositó este lunes a la cuenta bancaria que se abrió en apoyo de la niña.

Comentó que la respuesta se hizo internacional con algunos corredores que intentaron el reto en Nuevo México y el Paso Texas, en Estados Unidos, “e incluso nos informaron de otro que corrió en el Monte Everest por 24 horas, fue una buena respuesta y lo importante que se superó la cantidad requerida, independientemente que si en lo deportivo se cumplió o no el reto”.

Las cuestiones climáticas en algunos de los puntos jugaron un papel importante para que algunos corredores no lo cumplieran, como ocurrió en Chihuahua con el atleta Luis Martínez que fue presa del intenso frío que se sintió por la madrugada.

“Después de seis horas sufrió de hipotermia y se desmayó; tuvo que ser atendido por los médicos para rehabilitarlo; aquí también pasé un momento difícil cuando llovió muy fuerte a las 11 de la noche, pero en mi caso solo me cambié de ropa porque también me dio bastante frío y pude seguir corriendo hasta terminar con todo y una molestia de una uña que se me lastimó cuando cambié mi calzado mojado por unos tenis nuevos que tenía de reserva”, puntualizó.