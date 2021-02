Se la jugará Selva Cañera con jóvenes talentos del semillero

Volteando los ojos a su propio semillero, las Selva Cañera de Jojutla no reforzó sus líneas con gente externa.

Para encarar la segunda vuelta del torneo de la Liga TDP (Tercera División Profesional) dará oportunidad a sus jóvenes elementos que vienen trabajando en sus fuerzas inferiores, reconoció el entrenador Ramón Figueroa Carbajal, quien ya cuenta las horas para debutaren el banquillo del equipo sureño.

Figueroa Carbajal cumple apenas su tercera semana como nuevo estratega del equipo, y llegó con el inicio del año teniendo una nueva oportunidad para dirigir en el futbol profesional después de un paso no muy afortunado en la Liga Premier con los Arroceros del Cuautla apenas el semestre pasado.

Fotos | Cortesía Selva Cañera

Reconoció que en el Cuautla no se tuvo los resultados esperados, por lo que esa espina tratará de sacársela haciendo un buen trabajo en el cuadro selvático.

“Me siento a gusto a mi llegada aquí; tuve la oportunidad de estar en Cuautla, extraño el equipo aunque no nos fue tan bien como quisimos, pero sólo Dios sabe por qué suceden las cosas”.

Sobre las nuevas caras en el plantel para la segunda vuelta, que la directiva habló de 9, el timonel no los quiso llamar refuerzos; “como tales no son refuerzos, son jugadores que han venido trabajando con el equipo y que no habían sido registrado, pero sin duda tienen talento y con ellos vamos a trabajar”.

Figueroa Carbajal aceptó el compromiso de dirigir a un equipo con exigencias de pelear en los primeros lugares; “tenemos la esperanza de hacer bien las cosas, hay buen equipo, y nuestro primer objetivo es calificar, estamos en sexto lugar, tenemos al menos que subir dos escalones para estar en el cuarto y calificar; no va a ser fácil, todos los equipos quieren lo mismo, sabemos que la tercera división es muy competitiva, como todas (las divisiones), pero aquí es de meterle mucho corazón además de futbol”.

Sobre sus primeros días de entrenamiento, comentó que ha habido buena aceptación del plantel jojutlense en su manera de entrenar; “los chavos han aceptado el trabajo, son muy moldeables y la verdad muy positivos, hay un buen grupo y eso es bien importante para hacer bien las cosas y seguir un buen rato más en Morelos, me agrada estar aquí en mi tierra”, señaló el estratega después de haber trabajado ya en su historia como técnico en otras entidades como Coahuila cuando dirigió a Calor de Monclova de Liga Premier, y en otros equipos del mismo circuito de tercera división como el Ho Gar de Matamoros Tamaulipas, Los Altos de Cadareyta del estado de Nuevo León, Los Indios de Cucapá de Rosario en Sonora, y los Diablos de Ensenada, Baja California.