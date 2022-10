Se juega el estatal de basquetbol U13 en Cuautla

Con la participación de cinco escuadras en cada rama, este sábado y domingo se llevará a cabo el campeonato estatal de basquetbol de categoría U13 en Cuautla.

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol en Morelos (Ademeba), realizará este evento para definir a las dos selecciones de la entidad que estarán participando en los campeonatos nacionales varonil y femenil 2022.

El nacional femenil se realzará en el mes de octubre en el estado de Querétaro, y el nacional varonil se realizará hasta diciembre en Sonora.

En los más recientes nacionales, Morelos tuvo actividad en la categoría U14, logrando el lugar 16 en el campeonato femenil disputado en Saltillo Coahuila, y el 17 en el varonil celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Vendrá ahora el turno a la categoría menor inmediata, la cual empezará a definir a sus integrantes este sábado y domingo con actividad del estatal que se realizará en la Unidad Deportiva Salvador Esquer ubicada en la unidad habitacional del mismo nombre dentro de la delegación política de Tetelcingo de Cuautla.

Cerrada a convocatoria, se definió la participación de cinco escuadras en cada rama las cuales jugarán en busca de ganarse el boleto al nacional.

Por la rama varonil participarán los equipos Academia Colibríes, Soles Cuernavaca, Abejas Cuernavaca, Legión Oriente y LDIC U13.

En femenil estarán en la competencia Dragonas, LDIC Texas, Kennedy, Legión Oriente, y Academia Colibríes.

La actividad en los dos días se iniciará desde las 9 de la mañana en las dos canchas que fueron asignadas para desarrollar los encuentros.

En la actividad de los hombres el primer duelo sabatino será entre LDCI U13 que enfrenta a la Academia Colibríes; a las 10:15 juegan Soles Cuernavaca contra la Academia, a las 11:30 Abejas frente a LDCI, a las 12:45 Legión Oriente ante Soles, y a las 14 horas Abejas contra Legión Oriente.

El domingo juegan Legión vs LDIC, Soles vs Abeja, Academia vs Legión, LDCI vs Soles, y Academia vs Abejas, en los mismos horarios respectivos.

Los duelos femeniles del sábado inician con Dragonas vs Kennedy, Texas vs Dragonas, Kennedy vs Academia, Legión vs Texas, y Academia vs Legión.

El domingo se juega Texas vs Academia, Legión vs Kennedy, Kennedy vs Texas, Dragonas vs Academia, y cierran Legión vs Dragonas.





