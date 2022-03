Se foguean selecciones de Handball rumbo a Macro-Regional

En las canchas de la unidad deportiva “Niños Héroes”, se presentaron los equipos que pertenecen a la Asociación de Hand Ball, donde estuvieron los seleccionados que van a participar en el torneo Macro-Regional en la Ciudad de México, como lo señaló César Uriel Abarca Moreno presidente de dicha asociación.

“Este fue el torneo Estatal para el Macro-Regional que vamos a tener del 8 al 10 de abril en la Ciudad de México, ya tenemos las selecciones en la categoría de Cadetes en varonil y femenil, la Juvenil también en varonil y femenil y la Juvenil mayor varonil y femenil, les voy a pasar las listas de todos los jugadores por categoría”.

¿Qué equipos estuvieron en este estatal?

“Se presentaron los Lobos que son de Cuautla, las niñas del HB Gladiadoras de Ticumán, Club Leones varonil y femenil que son de Jojutla y vienen de Acatlipa, Sabores Negros de Cuautla, por lo que ya tenemos a todos los chavos seleccionados para el Macro-Regional, entonces estos encuentros sirvieron como fogueo, los equipos juveniles jugaron contra los mayores para un mejor fogueo ya que les hace falta juego, ellos son a los que les faltaba tener acción, tenemos un circuito con la Ciudad de México, Guerrero y el Estado de México, lo que se busca es el mejor fogueo, y jugamos aquí porque es la única cancha oficial que tenemos en Jojutla, tenemos en la Universidad pero por la situación que estaba en huelga no se pudo conseguir para este estatal, es una cancha más viable y con menos calor, y nos quedamos aquí, desafortunadamente no nos quisieron prestar el auditorio, querían cobrarnos por entrenar ahí y no tenemos, ya teníamos 20 años trabajando ahí con los chyavo9s donde tuvimos seleccionados nacionales de aqui de Jojutla, de Tlaquiltenango, desafortunadamente ahora las políticas son diferentes, casi mil pesos por entrenar al mes está cañón, de donde agarramos, ya estamos aquí y entrenamos con los chavos, por el momento tenemos a tres equipos fuertes para este Macro-Regional que podemos pasar para el Nacional, es la juvenil mayor femenil la más fuerte que tenemos, los juveniles varoniles, y pueden tener oportunidad en Cadetes, seguimos trabajando y a pesar de la pandemia ya están los equipos listos, siempre hemos clasificado pero esperamos que este año nos vaya mejor”, concluyó.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter