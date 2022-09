Se alista el estatal de futbol 6 para el Nacional de Juegos Populares

Morelos empezará la definición de sus representativos dentro del futbol 6 x 6 de los Juegos Nacionales Populares 2022 del que será sede el próximo mes de octubre.

La coordinación de esta eliminatoria organizada por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, dio a conocer los horarios de la etapa estatal que se jugará los tres siguientes domingos en sus diferentes categorías y ramas.

En el encuentro estatal participarán equipos de los diferentes municipios del estado.

Después de la junta previa celebrada el pasado viernes, esta semana se definió la programación de encuentros que se realizarán a partir de la primera jornada que se juega este domingo 11 de septiembre en las instalaciones del estadio Centenario, sede del encuentro estatal.

Los representativos participantes son, por la rama femenil en categoría 2004-2005: Yautepec, Jiutepec, Xoxocotla, y Tlaquiltenango; por la categoría 2006-2007, estarán Cuernavaca, Tlaquiltenango, Zapata y Jiutepec.

En la rama varonil, categoría 2004-2005, competirán equipos de los municipios de Axochiapan, Tlaltizapan, Zapata, Cuautla, Temixco, Huitzilac, Temixco, Miacatlán, Zacatepec y el anfitrión Cuernavaca.

Y por la categoría 2006-2007, estarán en actividad Tepoztlán, Yautepec, Miacatlán, Temixco, Cuautla, Tlaltizapan, Axochiapan, Zapata, Xoxocotla, Jiutepec y Cuernavaca.

En el Centenario de tendrá actividad de 23 partidos en la primera jornada, distribuidos en tres canchas.

La jornada inaugural iniciará con partidos desde las 9 de la mañana y finalizará con los últimos tres a las 5 de la tarde.

Los tres primeros juegos los disputarán Huitzilac vs Xoxocotla, Miacatlán vs Tlaltizapan, y Cuernavaca vs Jiutepec en la categoría 2006-2007, los dos primeros de rama varonil y el último de femenil.

Y en le cierre de la ardua jornada jugarán Yautepec frente a la unidad deportiva Cuautla que dirige Mario Franco, Tepoztlán frente a Yautepec 2, y Axochiapan contra Jiutepec, todos ellos de la categoría 2006-2007 varonil.

Cabe mencionar que Cuautla tendrá también participación en varonil dentro de la categoría 2004-2005 con el equipo Lidescopa Cuautla debutando a las 11 de la mañana frente a Huitzilac.





