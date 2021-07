Sancionarán a jugadores del piloto del Cuautla por agresión al árbitro 

Después del bochornoso espectáculo brindado por un grupo de jugadores del equipo piloto de los Arroceros del Cuautla que el fin de semana agredieron al árbitro luego de quedar eliminados en los cuartos de final de la Liga Nacional MX semiprofesional en la cancha del estadio Isidro Gil Tapia, la directiva del equipo de Liga Premier profesional al que pertenece este plantel como parte de sus semillero, se pronunció anunciado una sanción sobre cinco jugadores que participaron activamente en la agresión.

Sin revelar nombres “por respeto a los involucrados”, el presidente del equipo Denzer Corona Vergara reprobó el actuar de los elementos que tras un mal arbitraje, se abalanzaron contra el silbante del partido que sancionó el juego entre los Arroceros y el poblano Red Cefar de Cholula, enviando al hospital al juez central para recibir atención médica.

Corona Vergara habló de las sanciones que la directiva que encabeza aplicará a los jugadores de este equipo piloto que vienen trabajando como semillero del primer equipo desde el torneo anterior.

Indicó que son cinco jugadores que fueron detectados en la gresca y que serán sancionados de manera económica al pagar los gastos de curación del silbante, además recibirán una sanción interna, independientemente del castigo que esperan aplique la propia Liga Nacional MX donde participó el equipo morelense dentro del torneo Clausura 2021.

“Fue un hecho lamentable, nosotros como directiva y cuerpo técnico jamás hemos inculcado esas actitudes… desgraciadamente el cuerpo arbitral tuvo algunos errores, pero no es motivo para hacer eso; son jóvenes que también sienten, les duele, pero debemos educarlos, jalarles la rienda. Les comenté que van a tener un castigo y pagarán los gastos del árbitro para que sientan que todo acto tiene una consecuencia; son jugadores buenos y tampoco puedo echar abajo todo lo bueno que han hecho… sí al castigo, pero no se les acaba el mundo; pedimos disculpas al árbitro, un joven con valor, pero en esa parte me hubiera gustado que la Liga hubiera mandado un árbitro con más experiencia que supiera manejar mejor el partido”.

Sobre el conato de bronca también en la tribuna, reconoció que Cuautla tiene una afición brava; “es muy intensa, la de Puebla también incitó pero gracias a Dios no pasó a mayores en cuestión de gradas; la policía intervino, incluso yo me acerque a calmar a los míos, y eso nos servirá para el torneo de Liga Premier para inculcar al aficionado un mejor comportamiento; eso me ha costado desde el partido 1, ya que el arrojar cerveza al terreno de juego, nos afectan como club”.

Alexis Bañuelos, el nuevo técnico

Por otra parte, Denzer Vergara presentó a Alexis Bañuelos Montor, quien fuera el preparador físico el torneo pasado, como el nuevo timonel del equipo Arrocero, al inició este lunes de la pretemporada de cara el torneo 2021-2022 de la Liga Premier, con la primera etapa de trabajo físico en la cancha del estadio Isidro Gil Tapia.

Bañuelos venía fungiendo como el técnico del equipo piloto que llegó hasta los cuartos de final de la Liga Nacional MX, y quien este lunes en el inicio de su labor ahora como timonel del primer equipo, también recriminó la actitud de sus jugadores que golpearon al silbante en el encuentro de liguilla disputado el sábado.