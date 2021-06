Rumbo a Tokio: La nadadora Paty Valle logra tricampeonato en Berlín 

Con dos medallas de oro en las pruebas de 50 metros pecho y 50 metros libres, Patricia Valle Benítez cerró con un tricampeonato su participación en el Internacional Alemán de Para Natación que se realizó en la alberca de la capital Berlín.

Valle Benítez logró sumar tres oros para la delegación mexicana que acudió a la tradicional justa europea que celebró su edición número 35 en plena pandemia, antes de su llegada a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

La sirena morelense, después de debutar con la medalla de oro en los 100 metros libres dentro de la categoría en la que estará representando a México en los juegos de verano con un tiempo de 3 minutos y 6 segundos, al día siguiente volvió a brillar con luz propia al ganar las dos competencias en distancia de 50 metros.

En el primero, los 50 libres obtuvo el metal dorado con un tiempo de 1:00 minutos, y en el segundo logró de nueva cuenta agenciarse el primer lugar en la prueba de los 50 pecho SB3, la otra prueba en la que también estará en Tokio, logrando una marca de 1:05:45 minutos, suficiente para volver a subir a lo más alto del pódium.

Tras cerrar su participación en la capital alemana, Patricia Valle mostró su satisfacción personal por regresar a las competencias internacionales de la mejor forma, demostrando ante grandes competidoras que está por el camino correcto antes de llegar a Tokio.

“Con estos 3 oros me despido de Berlín, es para mí un momento muy importante como atleta, como ser humano, como mujer y como persona, saber que ya no regresaré aquí como candidata paralímpica… me genera un shock de emociones, pero también de gratitud a la vida y a Dios, porque él me ha permitido hacer lo que más me gusta, nadar, y que seguramente lo seguiré haciendo”.

Consideró que estos logros en aguas alemanas fueron un buen termómetro para medir el nivel que tiene en este momento después de vivir una etapa complicada por la pandemia y la lesión que sufrió al cierre de 2020.

“Soy consciente de que me falta mejorar para Tokio y estando ya a unos meses de la justa deportiva más importante, tengo que dar el todo por el todo para lograr los objetivos, el hombro ha ido sanando poco a poco y gracias a Dios no ha sido impedimento para seguir nadando”.

Los que sigue para ella y para el resto de sus compañeros que se preparan para la justa en la capital nipona, es un campamento de dos semanas en Tenerife, ciudad española que posee uno de los mejores lugares de preparación sobre el agua del viejo continente.

“Partimos a unos de los mejores campamentos de entrenamiento y acondicionamiento acuático en Europa, en Tenerife, España, para continuar con nuestro entrenamiento de alto nivel rumbo a Tokio”, puntualizó.

Cortesía | Paty Valle