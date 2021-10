Morelenses, sin dinero para el Nacional de Muay Thai

Por problemas económicos, más del 50 por ciento de peleadores morelenses que habían clasificado al Campeonato Nacional de Muay Thai que se celebrará del 15 al 17 de octubre en Oaxtepec, no tendrán participación, informó la Asociación Morelense de este deporte.

Del total de 35 peleadores que habían obtenido el pase al Nacional dentro del selectivo estatal efectuado el pasado 26 de septiembre en Jojutla, sólo 15 confirmaron su participación en el evento donde participarán 9 estados, incluido el anfitrión Morelos.

Guillermo Real, presidente de la Asociación, dio a conocer la lista oficial de peleadores que estarán participando en el nacional que se realizará en las instalaciones del Club Dorados Oaxtepec bajo el esquema Burbuja por la pandemia de Covid-19.

La representación morelense se depuró en más del 50 por ciento debido a que la mayoría de los seleccionados no cuentan con recursos para participar, pese a ser un evento que se realizará en la misma entidad.

La lista definitiva la integran, por la categoría juvenil, Ángel Noel Flores de 16 años, y que pelará en la categoría de 86 kilogramos, y Kevin Agüero de la misma edad pero que está clasificado en la división de los 63.5 kilogramos, ambos de Cuautla y Zacatepec respectivamente. Los juveniles son clase C de principiantes.

Dentro de la categoría de adultos, habrá seis mujeres morelenses en acción: Andrea Rendón Vega de 32 años, de 60 kilogramos de peso, oriunda de Cuernavaca, dentro de la clase C; Denisse Nicole Ramírez Guzmán de Tlaquiltenango, de 63.5 kilogramos y 18 años de edad, clase C.

Jenifer Silva Meneses de 18 años y 60 kg. de peso, clase B de Zacatepec; Massiel Moreno de 28 años y 54 kilogramos, clase C de Jojutla; Perla Ortiz Téllez de Cuautla, con 39 años y 51 kilogramos, clase C; y Angie Abarca Sánchez de 19 años y 48 kg. clase A del club Warriors.

Y en la rama varonil, estarán en la competencia los restantes 7 exponentes: Abraham Calvario Lozano de Zacatepec, con 29 años y 57 kilogramos participante de la clase A; Imanuel Chano Godínez de 20 años, con 67 kg. clase A, de Warriors; Marlon Vergara de 18 años, 60 kg. clase B, de Galeana.

Martín Jesús Lome Guzmán de Warriors, 91 kg. y 18 años, clase C; Osvaldo Calderón Salgado de 21 años, 63.5 kg. clase B, de Tlalquiltenango; Raziel Solorzano de 63.5 kg, 23 años, clase C de Zacatepec; y Daniel Hernández Santana de 60 kilogramos y 23 años, clase C de Tlaquiltenango.