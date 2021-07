Rector de la UAEM reconoce a medallistas de Juegos Conade

El rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán felicitó a los deportistas venados por sus recientes triunfos.

Ricardo Sánchez alcanzó la gloria y obtuvo medalla de oro en la división de hasta 61 kilogramos; asimismo Montserrat Polanco obtuvo medalla de plata en la división de más de 87. Con este resultado estos atletas se consolidan como los mejores halteristas en nuestro país.

La delegación venada obtuvo varias medallas encabezadas por Sofía Brito, quien estudia en la Preparatoria 5 de Puente de Ixtla con oro y bronce en total, categoría Sub 17 división 64 kilogramos; nuevamente Ricardo Sánchez quien estudia en la facultad de Ciencias Aplicadas al Deporte que obtuvo plata en el puntaje total categoría Sub 23 división 61kilogramos, y Monserrat Polanco del Instituto de Ciencias de la Educación con bronce categoría, Sub 20 división más de 87 kilogramos en los pasados Juegos Nacionales Conade 2021 celebrados en Monterrey.

Asimismo, tuvieron una destacada participación los siguientes atletas: De Ciencias aplicadas al deporte Alejandra Lobatón cuarto lugar Sub20 71 kilogramos; Balam Brito sub 20 102 kilogramos, 5to Lugar; Raymundo Sánchez 5to lugar, sub 23 96 kilogramo; Ilse Contreras 5to Sub20 de 87 kilogramos, Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías.

Se destaca el trabajo de los profesores David Gómez y Cristian Jorge quienes son parte