Real del Puente se enfrenta a Caudillos

A pesar que los del Real del Puente perdieron su juego pendiente 3-2 con la Selva Cañera, les quedó poco tiempo para trabajar para enfrentar este sábado a los Caudillos en Zapata, por lo que esperan no llegar a otro juego con derrota, sino que creen que los zapatistas pagarán los platos rotos.

En el juego pendiente el Real abrieron el marcador con un golazo, al final los ganadores fueron los de la Selva Cañera por marcador de 3-2. juego en la cancha del estadio Ejidal de Real del Puente.

El encuentro arrancó muy disputado, en los primeros minutos poco peligro llevaron a las porterías, sin embargo quien estuvo más cerca de anotar fue la escuadra local, pero el cancerbero visitante tapó fogonazos para que no le anotaran.

El Real se lanza con todo y empieza a dominar y a los 33 minutos están cerca de anotar pero el cancerbero cañero no deja pasar el balón a sus redes, los de casa ya dominan ampliamente pero llega el descanso y se van a los vestidores para mejores indicaciones de sus entrenadores.

Para el segundo tiempo ambos equipos salen con todo nuevamente, para que a los 58 minutos de acciones Diego Rivas cobra tiro libre en los linderos del área y clava el esférico en la parte de arriba y a la izquierda del portero de la Selva y se pone 1-0 a favor de la escuadra local.

La Selva preocupada por el marcador adverso se van sobre el terreno del equipo de casa y a los 64 minutos llega el empate de 1-1 ante una pifia de la defensiva y abonado con la salida en falso del portero del Real y con la firma de Fernando Gómez a quien no marcaron dentro del área.

Pasan pocos minutos y a la visita lo dejan crecer para que a los 67 minutos anote el 1-2 de cabeza Emiliano Cuevas a quien no marcaron dentro del área, con este marcador la escuadra de casa no está tranquilo y se van en busca del empte que llega el 2-2 a los 79 en los botines del jugador Alex Sandoval, la Selva contraataca y a los 83 el jugador Aldo Aguas y junto a la defensiva manda su disparo a las redes para el definitivo marcador de 2-3 a favor de la Selva Cañera que se queda con los tres puntos. El arbitraje corrió a cargo de Enrique López, asistentes Ariel Ramírez y Fernando Juárez, bueno a secas, empezaron después de la hora, aunque nadie en este circuito de Tercera división nadie lo hace a la hora señalada.

Al final Arturo Albarrán uno de los principales dirigentes del equipo del Real del Puente señaló; "La derrota es normal dentro del fútbol, que es de ganar perder y empatar, ahora para lo que nos estamos preparando este sábado, es para enfrentar a los Caudillos en Zapata, cuando uno hace bien las cosas convertimos en el rival a vencer, así es la vida, los rivales tuvieron una gran reacción, pero después del pequeño frenón que nos dieron aquí estamos y hay que trabajar a los jóvenes mentalmente, hay que guiarlos, no hemos podido entrenar cinco días seguidos, llovió muchísimo lunes y martes y se inundaron los campos, casi no hubo entreno, pero no pasa nada con esta derrota, la idea de este proyecto es con jóvenes para que salgan adelante, vamos hoy a Zapata para hacer lo mejor y salir bien", concluyó.