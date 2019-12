Rafael Guerrero, corredor de alto kilometraje, va por más en 2020

Uno de los pocos ultramaratonistas que tiene el estado de Morelos y el municipio de Cuautla, Rafael Guerrero Romano, el único que corre arriba de los 100 kilómetros, buscará implantar un récord el próximo año cuando el 25 de enero corra 12 horas continuas sobre la pista de atletismo de la Unidad Deportiva “José María Morelos y Pavón”.

Recién galardonado en la heroica como uno de los mejores atletas del 2019, Guerrero Romano se alista para cumplir con esta que será una de sus metas principales en el nuevo año; la otra será acudir al ultramaratón internacional de 100 kilómetros de Chihuahua a celebrarse en el mes de julio, donde buscará su clasificación al mundial de la especialidad.

Quiero en 2020 alcanzar la internacionalización y para ello buscaré estar, entre mis metas a alcanzar, en el ultra de Chihuahua, la competencia más importante de México en las largas distancias y considerada una de las mejores del mundo

Para ello el ultramaratonista de 61 años, se exige al máximo entrenando casi a diario una distancia de maratón.

Entre sus rutas favoritas está el correr hasta Paso de Cortés e incluso subir de Amecameca, Estado de México hasta la cima de la llamada mujer dormida, la montaña del Iztaccíhuatl, para hacer altura.





Corro de manera cotidiana esa ruta que son 36 kilómetros de ida y 36 de vuelta para hacer un total de 72 kilómetros; es uno de mis entrenamientos y que nadie lo hace porque entre el ascenso y la falta de oxigenación a una altura de más de 5 mil metros que se alcanzan en la cima, es imposible de hacer para quienes lo han intentado; sólo yo lo hago





En ese trayecto, indica, se ha topado con escaladores de montaña de diferentes países “nomás me ven pasar corriendo, y luego los encuentro de regreso y se asombran porque dicen: ¡a caray, si es un viejito! Muchas veces me han preguntado cómo le hago, y yo les respondo, con disciplina y amor a la naturaleza”.

Incluso por esos lugares se ha topado con grandes deportistas como el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, a quien saludó por Paso de Cortes durante una subida sin tener respuesta del campeón mundial, pero a su regreso “se disculpó por su descortesía y hasta me regaló unos guantes que conservo en casa en una vitrina”.

VA POR EL RÉCORD EN CUAUTLA

El vecino de la colonia Campo de En medio, asegura que 2020 será un año donde buscará nuevas metas, entre las principales y la más inmediata será implantar en Cuautla un record corriendo 12 horas continuas en la pista de la Unidad Deportiva.

Hace algunos años, una corredora local de nombre Carmen, implantó una marca femenil de 6 horas en el mismo lugar, sin embargo ahora la intención de Rafael Guerrero será duplicar ese tiempo corriendo de 7 de la noche a 7 de la mañana.





Pienso correr un promedio de 25 vueltas a la pista por hora; con esa velocidad voy a completar 120 kilómetros en las 12 horas, corriendo de manera tranquila, sobre los 10 kilómetros por hora, ya que no es una prueba de velocidad, sino de resistencia. Ese tipo de paso es el que hacen los raramuris en la montaña de Chihuahua, a esa velocidad quiero implantar la marca en Cuautla.

Otra de las proezas a lograr en este año, será viajar por vez primera al Ultramaratón de los Cañones en Chihuahua, a celebrarse en Guachochi, el sábado 13 de julio, prueba en la que se corren diferentes distancias: 10, 21, 63 y 100 kilómetros; Guerrero Romano espera estar en esta última.

Y dijo que espera porque “no tengo garantizado el viaje, voy a buscar el apoyo para ir hasta allá, ya que es un gasto importante”.

Dijo que ha corrido todos los ultras en el centro del país, “he estado en todos pero no he podido salir más allá por la falta de recursos, sin embargo tocaré puertas para conseguir quien me patrocine con el viaje a esa zona de Chihuahua”

Entre los planes, puntualizó, es hacer el kilómetro del peso “espero implementarlo los primeros meses del año y ojalá pueda juntar el dinero para hacer el viaje y hacer realidad esta participación en la que buscaré el pase al mundial ya que es un evento clasificatorio y así lograr por fin mi internacionalización”.





