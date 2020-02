Eduardo López Nicolás disputó apenas el domingo su quinto partido enfundado con la playera de los Arroceros del Cuautla, y se estrenó marcando un par de anotaciones en el triunfo de su escuadra sobre La Paz por marcador de 3 goles a 1 en la jornada 20 de la Liga Premier, Serie B.

El delantero que llegó a préstamo del equipo Pioneros de Cancún de la Liga Premier “A” para jugar la segunda vuelta en el Cuautla, se mostró contento por su primer doblete del torneo.

Aseguró que aprovechará al máximo su estancia con el histórico equipo del Morelos para aportar su granito de arena y lograr el campeonato; “quiero ser campeón con el Cuautla”, aseguró el jugador nativo de Oaxaca, quien refirió que para llegar ese máximo sueño primero se debe ir paso a paso.

Eduardo López marcó al minuto 46 su primer gol con la playera cuautlense para poner en ventaja a su escuadra 2-1 con un vistoso remate de cabeza.

Para él fue como sacarse una espina luego del penal que falló una semana antes en Zacatecas en cancha del líder Mineros donde terminaron perdiendo el paso con marcador de 2-1.

En aquel encuentro el atacante tuvo para abrir el marcador, pero al minuto 28 dejó ir la gran oportunidad al desperdiciar la pena máxima.

“En los anteriores partidos no se me había dado el gol, y la preocupación y el deseo de hacer un gol me llevó a fallar en Zacatecas; pero siempre he dicho que hay que levantarse de los errores, aprender de ellos, y esta fue la prueba; creo que el trabajo de todo el equipo dieron resultados en este partido con La Paz y gracias a Dios anoté dos goles”.

Ya sin esa presión por anotar, en la parte complementaria López anotó su segundo gol ganando un balón en el área al último defensa paceño al minuto 17; “los defensas en todo momento trataron de intimidarnos, sin embargo repito, se nos dieron las cosas y aprovechamos para sumar los tres puntos”.

El atacante acumuló 391 minutos jugados con el Cuautla, por lo que anota un gol cada 195 minutos en promedio; no tiene tarjetas rojas y sólo una amonestación.