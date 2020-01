Quieren un lugar en la selección de Karate

En el paradisiaco Oaxtepec se celebró el Campeonato Nacional, por parte de la Federación Mexicana de Karate Do (Femeka), con lo que arrancó sus actividades oficiales del año, además del torneo Centroamericano para Cadetes, también habrán dos torneos nacionales más, en donde el área técnica, tendrá la oportunidad de evaluar y determinar el equipo mexicano que hará su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, explicó el profesor morelense residente en Cuernavaca Oscar Godínez Bálbas, Presidente del organismo deportivo.

Con una participación de alrededor de los 800 competidores, durante el fin de semana, con lo que la Federación Mexicana de Karate, inició sus últimos procesos selectivos, para definir al equipo mexicano que tendrá su debut en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento realizado en el poblado de Oaxtepec.

Fueron tres largos días de competencias, en que el órgano rector del Karate Do mexicano, celebró sus procesos para obtener al equipo tricolor de la categoría Sub 18, quienes asistirán a una competencia en El Salvador, además de continuar las evaluaciones al resto de los aspirantes al equipo que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que viene siendo un arduo trabajo en el que se ven involucrados directivos de la Federación Mexicana de Karate Do, así como entrenadores y principalmente los deportistas que son los que buscan su lugar en la selección nacional.

El dirigente del Karate mexicano, sensei Oscar Godínez, agregó que, entre los últimos llamados a los atletas mexicanos, destaca el caso de la experimentada karateca morelense, Pamela Campos Desiderio.