Presente Morelos en juego de Conade

Con una participación cercana a los 150 ajedrecistas, el fin de semana se llevó a cabo el II Festival Nacional de Ajedrez Cuautla 2020 Jaque Mate al Bullying.

En la apertura de la contienda en la que predominaron las categorías menores, al haber participación de ajedrecistas en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, y Sub 18, así como la abierta Sub 1800 (menores de 1800 puntos de rating), estuvo presente el director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Morelos, Osiris Pasos Herrera, quien reconoció que a través del deporte, el estado y los municipios tienen una importante derrama económica.

“Creo que es muy importante esta derrama económica que se genera; es lo que tenemos que propiciar todos para que se vea además esta gran convivencia familiar”.

El funcionario fue testigo del inicio de la justa nacional organizada por el Club Chessgal de Cuautla y la Fundación Magnus que tiene sus raíces en Monterrey, en un lugar de descanso ubicado a un costado del mundialmente conocido Balneario Agua Hedionda.

“Morelos fue el anfitrión y estamos orgullosos de recibir a competidores de todas las edades, creo que esto se debe replicar en todo el país para que los chicos alcancen un buen fogueo y lleguen bien preparados a todos los eventos; nos visitaron de varios estados y repito, estamos llenos de orgullo y a las órdenes de todos los que nos visitaron en Cuautla”, declaró en entrevista.

La competencia se puso en marcha con la primera de seis partidas en punto de las 10:30 horas.

Ajedrecistas de Puebla, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, y Veracruz, entre otros, estuvieron presentes en esta justa nacional, sin faltar Morelos entre los que destacaron sus seleccionados estatales que tomaron el evento como fogueo para los Juegos Nacionales Conade que se realizarán en abril próximo.

Como novedad, al inicio de cada partida en las categorías menores, “se les hicieron preguntas a los niños sobre la historia del ajedrez, y quien contestó correctamente, se le dio un obsequio sorpresa, algo que nunca se había visto en ningún torneo en el país y que los papás vieron con muy buenos ojos”, comentó Juan Gálvez Hidalgo, presidente de Chessgal y organizador del evento.

“Se hizo un gran esfuerzo unido entre Magnus y Chessgal para que por vez primera en Morelos se llevara a cabo esto, algo que los mismos padres confirmaron que nunca habían visto algo similar en sus asistencia a varios torneos del país”.

Francisco Morán, representante de la Fundación y Copa Magnus de Ajedrez, a la que se clasificaron los campeones de cada categoría como parte de la premiación ofrecida en este evento.

“Fue impresionante la cantidad de jugadores y el nivel que existe aquí en Morelos; un torneo muy bonito en un espacio cerrado y cómodo con una gran cantidad de chicas las que participaron, y gran puntualidad en cada partida, eso fue lo que destacamos en este torneo”, indicó.

LOS CAMPEONES

Sub 8: Jennifer Castro de Sinaloa; Sub 10: Emilio López Ortega de Cuautla, Morelos; Sub 12: Miguel Arturo Silva de Guerrero; Sub 16: Uriel Jaimes de Morelos; Abierta para -1800 puntos: Abel Rivera de Morelos.

Se repartieron 50 mil pesos en premios, incluidos los pases a la Copa Magnus que se realizará en la Ciudad de México en el mes de junio, con hospedaje incluido a todos los campeones de categorías menores.





Deporte y derrama económica deja la segunda edición