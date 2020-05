Por la libre en los Deportes

1.- En la pasada entrega se vio que con inversión, trabajo, imaginación, voluntad y con talento, se pueden hacer grandes cosas en el fútbol, en la liga de desarrollo, puesto que se tiene la gran posibilidad de formar futbolistas para que puedan ser vendidos (ése es el término real, aunque algunos prefieren el ser transferidos y otros, proyectarlos; en la realidad es que se está bien cerca al mercado de esclavos, sobre todo en el país, donde se tiene el famoso pacto de caballeros, de tal suerte de que si un equipero se va sin dejar el beneficio al club por su venta, si quiere regresar, el club que lo llame tiene que pagar el dinero, aunque con ello se contravienen las disposiciones de la FIFA , pero a nadie le va o le viene en el país, aquí lo que manda es el dinero; eso de que hay principios, ¡jamás!).

Pero hay forma de ganar dinero, sin arriesgar nada; se gana menos, pero es seguro que se dé algo, y es fácil: a.- Contrate un buscachambas para la dirección técnica, de ésos a los que se les puede dictar la alineación, y, sabedor de que no tiene talento ni capacidad, hará lo que se le imponga –los hijos de los directivos, entre otros- y si anda de bocón, se le corre, al fin como él existen cientos que andan de equipo en equipo, sin dejar la huella

b.- Tres o cuatro jugadores, hasta de nombre, cartuchos quemados, de 50 mil pesos, y el resto de la plantilla, unos 25 de un promedio de diez mil pesos (y estoy siendo generoso) para un total de 400 mil mensuales de nómina y otros cien mil en cuerpo técnico, y es el medio millón de pesos mensual, cinco millones al año; otro millón para primas, y para la parte administrativa otro millón por torneo, para llegar a siete; c.- Sin concentraciones si se juega en casa, con el pretexto de que estar con la familia cuenta, y en las salidas, se va por tierra en todas las ocasiones, si se puede el mismo día, perfecto, si no, hotelito de los de medio pelo para abajo, y si se va el mismo día, que lleguen desayunados, y si es el viaje que sea de noche, ya cenados; si es en la tarde ya comidos para ahorrar lo más que se pueda, y para el camino algún emparedado y agua fresca; si son diez salidas, de cien mil pesos para otro millón y van ocho, y para las cuotas de la Federación unos cinco y se tienen ya 13; dos más para chuchulucos.

Así, sin grandes cuentas, se gastan 15 y quedan cinco de los 20 que les van a dar, más lo que se sume de entradas, la cerveza, el refresco y lo demás, y los patrocinios, la televisión, y si, como sucede con algunos equipos, no se paga alquiler ni impuestos, ni arreglos, usted me dirá si no es negocio el ir a la liga de desarrollo porque, para colmo, no hay peligro de ascender, por lo que, si a los aficionados les gusta o no, estupendo, parecen decir los que se consideren mercenarios.

2.- No será la última ocasión en que insista que la subdirección de educación física debe pasar al área de educación elemental, porque como a la dirección de primaria sólo llegan los cuates –y casi siempre incapaces- de los supervisores, no existe ninguna posibilidad de que los docentes cuenten con respaldo para desarrollar la actividad, pero no veo a los docentes pelear por su materia, exigir el reacomodo de la subdirección. Si no luchan, que sigan igual. Se tiene al doctor Castañeda al frente de la subdirección y el apoyo del titular del Iebem, Eliacín Salgado, y con Belem Montes de Oca se mejoraría mucho. No es lo mismo, ni será jamás, Belem que Chabelo Téllez, y si se comparan equipos de áreas, menos. Dicen que Chabelo y su equipo son vengativos. Quizá por eso no les dicen nada.

3.- Germán Villa no hará la adquisición de un lápiz si no se lo autoriza Ulises Pasos Herrera. Para ellos ojalá y este confinamiento voluntario durara cuatro años; con ello se acabaría su gestión. Quién cree que sea peor, Jacqueline Guerra o Germán Villa que va.

4.- Quédate en casa para que mañana nos veamos en la calle.

Entérese con Nacho Cortés de lunes a viernes, 18 horas por el 105.3 de su radio