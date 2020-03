Por la libre en los Deportes

Esta ausencia de fútbol tanto de la liga de ascenso como de la categoría superior, deja en evidencia que se puede vivir sin dificultad alguna, lejos de las vociferaciones de tanto loro que destroza el lenguaje, que gritonea y a eso le llama ponerle emoción al duelo que está para llorar, y ojalá y sirva para que, al regreso a la vida normal, en unas diez o doce semanas, ya se haya olvidado el mercenarismo de los que ven más por los resultados que por brindarse en el terreno y agradar a los aficionados que se creen lo que están viendo, lo que dicen los seudonarradores, y que los errores de los silbantes son equivocaciones normales, cuando que, en realidad, son descuidos, falta de prelación y de talento, a lo que se agrega un elemento más desde la llegada de Arturo Brizio Cárter, la carencia de exigencia de otros años, en donde había una serie de filtros, pero ahora, Santander es la estrella, con todo y lo mediocre que es y no existe en el ámbito nacional, fuera de César Arturo Ramos Palazuelos, nadie con la capacidad como para equipararlos con Gilberto Alcalá en sus grandes tiempos, el propio Arturo Brizio y hasta el medianón y timorato de Armando Benito Archundia Téllerz, es superior a la mayoría dos que ahora están en la actividad, y todo porque se trabajó con ello,, pero ahora no, y si no existe el trabajo de campo, es un hecho nque no habrá resultados, pero Arturo sabe que no será molestado, que tiene un paracaídas que se llama Televisa y que retomará su trabajo que tan mal hace su carnal, quien fue silbante por el apellido, que si fuera por otra cosa, no hubiera pasado de la liga de ascenso, como Gabriel Gómez Romero, quien, de no ser por Paco Alba, que le apoyó en serio y don Ramón Sánchez de Cervantes, que le salvó la carrera después de que el irascible personaje agredió a un compañero nazareno, otorgando el perdón, y después ni a Francisco ni a don Ramón agradeció el personaje en cuestión.

Pero el caso es que el fútbol paró, pero no se apure, si de verdad quiere ver algo que sí valga la pena, con la facilidad del Internet puede acceder a duelos de verdad gigantes, y ahí está la semifinal entre Alemania e Italia, pitada por Arturo Yamazaki, y que llegó hasta los tiempos extras, en donde los italianos se hicieron del triunfo 4-3 y que vale la pena, porque, aunque algunos piensan que el futbol preciosista siguió hasta 1982, para mí tuvo su culminación en el 70, y luego se inició con la era de las estrategias, y ahí está la de Holanda en el 74 y, en menor grado, en el 78, en donde ya no se tuvo a Johan Cruyff, quien se negó a asistir en protesta por la dictadura que se entronizó, con apoyo del gobierno gringo, en el país pampero, pero de ello poco se habla, porque si existía la ley mordaza tanto la gubernamental como la de la iniciativa privada, en la política, en el deporte sucedía igual, y ahí está el caso del 68, en donde se dio la protesta del Black power, y se satanizó a los que se atrevieron a subir al podio con el puño cerrado y en alto, en otra de las grandes historia de valor de parte de los deportistas en la historia, y se quedan las páginas selladas con valor y conocimiento de grandes movimientos sociales.

En fin, disfruten que en la televisión no hay fútbol de categoría superior y liga de ascenso, que pronto se regresará a la actividad y a soportar la histeria de los merolicos.

2.- En la universidad de Morelos, después del trabajo excelente de Jorge Juárez Cuevas, el de Álvaro Reina inició interesante, pero luego nada, y ahora con la contingencia de la pandemia, menos, y es una pena al ser un elemento joven y con entusiasmo evidente.

3.- Se entregaron reconocimientos a basquetbolistas destacados en Morelos, pero se repartieron como volantes y perdieron peso. Jaime Serna hace el esfuerzo, sin resultados

4.- En el instituto del deporte seguirán con sus actividades, es decir, nada de nada





