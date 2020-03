Por la Libre en los Deportes

1.- En el 2009 Morelos fue sede del certamen nacional de la Universiada, Cuiaitláhuac Serrato Salinas estaba al frente de la actividad deportiva, pero resulta que por esas fechas vino el problema de la influenza y Felipe Calderón decretó la suspensión de toda actividad, por lo que este certamen se pospuso, sin embargo, como fue preciso enviar al representativo para las competencias mundiales, cuando se llevó a cabo la justa nacional, prácticamente vinieron los equipos B de las entidades y el nivel fue precisamente de B, sin embargo, Fernando Bilbao, en su calidad de rector, se encargó de difundir que se tenía una gran competencia, nada más lejano a la verdad, pero como es poca la prensa encargada de deportes que investiga, pues se trasmitieron los Éxitos de los representantes locales, como los tres segundos lugares en el tiro con arco, lo que fue festejado a lo grande. El rector, por mera casualidad, se encontraba cerca de la competencia, y, al final, fue llamado para la premiación, y como estaba atrás de la puerta llegó diciendo "¿me llamaban?", y listo para entregar la medalla de plata; el oro a los equipos de los Tigres del Universidad de Nuevo León, y el bronce para... perdón, es que no hubo más que dos equipos y las autoridades universitarias lo festejaron y no dijeron que sólo fueron dos escuadrones, llegando al cinismo de que presentaron a estos conjuntos como candidatos al premio estatal del deporte, y lo digo porque una de las dos veces en las cuales me invitaron como integrante del jurado fue ésa, y se lo pregunté directo a Salinas y me respondió que no era su culpa que sólo hubiera dos equipos y que las reglas del juego se habían cumplido, y, de alguna manera, tenía razón, no era nada ético el que se difundiera como un triunfo, cuando que fue un fracaso, primero porque no hubo capacidad de convocatoria de las autoridades universitarias morelenses para que vinieran más escuadrones, y luego porque, en el terreno deportivo, se perdió ante Universidad de Nuevo León.

Desde luego que no se ganó el premio estatal del deporte, pero el cinismo ahí queda, sobre todo de Fernando Bilbao que permitió este tipo de anomalías y que Cuitláhuac hiciera muy poco por el deporte universitario, tan poco que cuando llegó Jorge Juárez Cuevas tuvo que empezar de cero, y dejó una buena base, hasta que Álvaro Reina, por hacerle caso a Osiris Pasos Herrera y a su limitado titular de prensa en el área (y no digo más porque su señor padre es un hombre extraordinario), tiene al deporte estudiantil en condiciones de supervivencia y de actividades en lo oscurito, que nadie se entere, pero el caso es que el regional de la Universiada se pospone.

Habría que pedirles que no vuelvan a hacer un evento de este tipo, porque ya en dos ocasiones, hay una enfermedad, primero la influenza y ahora el coronavirus.

2.- Que el arbitraje mexicano está fatal, es cierto. Si antes de que Arturo Brizio tomara el mando se hubiera sabido que así pasaría, no se hubiera creído, pero así sucede cuando acontece y cuando no se tiene capacidad de trabajo ni espíritu de sacrificio; compromiso, pues.

3.- En el futbol no se tendrá actividad y la verdad, para ver lo que se ve comúnmente, mejor que no haya.

4.- Las actividades de educación física y de Olimpiada del conocimiento se suspenden en la educación primaria, en donde Chabelo Téllez se mueve a ritmo de tortuga.