Por la libre en los Deportes

1.- Los Arroceros del Cuautla, con goles de Jaime Daniel Guzmán Madrigal al 48 y de Súker Estrada Martínez al 68, 2-0 al Deportivo Nuevo Chimalhuacán y a domicilio, con lo que se reafirma como uno de los escuadrones que estará en las finales, pero todavía se está lejos de la mejor forma, digo, si se quiere ser de los protagonistas, porque si se va a la fiesta sólo para decir que se calificó, excelente, ya se puede perder el resto del evento, pues ya se cumplió, pero si se quiere ser protagonista, todavía hay trecho para recorrer, pues si se ganó de visita y 2-0, fue hasta la segunda parte cuando se vio la capacidad de concretar frente a una escuadra con pocos recursos, y es lo que se tiene que trabajar para que, cuando llegue la hora de encarar a los gallones, se pueda alcanzar el ascenso, que es lo que se pretende, para eso se está en la contienda, para hacer cosas trascendentes, y ya es la hora que se logre, para lo cual se está trabajando con Carlos González y el auxiliar, Ramón Figueroa, quien sabe cumplir con el trabajo al 100, con calidad y sabiendo qué es lo que se debe hacer para que la escuadra funcione y llegue a la segunda premier, y de ser así, será la primera ocasión que el Cuautla ascienda por la vía deportiva, porque ha estado hasta en el circuito superior, pero sin ganar un torneo, lo que sí logró otro equipo de Carlos, los Artilleros, de la cuarta a la tercera, pero sin apoyo, sólo se vivió un evento

Quedan por delante diez puntos por disputar, seis de ellos en casa, frente a los Ciervos y el Spórting Canamy Tlayacapan, y la visita a los Brujos de San Francisco que vienen de perder en su territorio 2-0 con los Aguacateros, lo que demuestra que el cuadro no está en el paraíso, sino que es mortal como muchos, y los cuautlenses, si se aplican, pueden pensar en la victoria, y es sencillo, escuchar las indicaciones, actuar con energía y ser el más humilde al instante de saltar al terreno para que la soberbia corra a cargo de otros, de los rivales, de los guanajuatenses, quienes, en honor a la verdad, tienen buen equipo, pero está en idéntica divisional que los cuautlenses, quiere decir que se está a la par y si se quiere ascender, a la hora de la verdad se tendrá que ganar a cuadros como el citado, y si no se da pelea, por lo menos, se estará en la fiesta, pero sus posibilidades de ir a la segunda premier, serán mínimas, porque no se puede engañar a nadie, y en el Cuautla se debe tener juicio crítico, que se deje el conformismo y el echar las campanas al vuelo a otros, como el Corachivas, que ganó 2-1 a Correcaminos, con siete elementos no nacidos en México y uno más que ingresó después, para un total de ocho, y los goles fueron de dos fuereños, pero, sin juicio crítico, deben festejar el éxito, pero Cuautla no debe echar las campanas al vuelo porque se tuvo su primer triunfo de visitante, dado que fue ante uno de los cuadros más malos del circuito, pero ante los Brujos se tendrá la hora de dejar constancia de que se está avanzando, que se está en vías de un ascenso posible.

Spórting Canamy, en la segunda de talentos, 1-1 con Deportivo Calor y a domicilio, lo que es un gran resultado, y en la segunda premier, se perdió 2-1 en su difícil visita al Yalmakan, en donde se llegó a igualar, pero, al final, los locales se hicieron del triunfo.

2.- Zacatepec Selva Cañera 3-2 al Corachivitas del Atlético Zacatepec, salvando el orgullo y logrando tres unidades vitales para seguir soñando en llegar a la liguilla por el título, pero sin posibilidades de ascender, si se toma en cuenta lo visto hasta este instante

3.- El fútbol tendrá descanso, puesto que se esperan tiempos difíciles, pero superables si la población obedece las indicaciones, no es el Apocalipsis, y el balompié ya después.

4.- Se tendrá el regional de la Universiada, al menos así está en el papel, pero vamos a esperar confirmación

