Por la libre en los Deportes

1.- En el fútbol femenil los sueldos no corresponden a la entrega de las señoritas en el terreno y no veo a ninguna de las agrupaciones de damas protestar por ello, tampoco los partidos políticos se han pronunciado sobre el particular. Es claro que no se verá al blanquiazul si no se saca raja política; el tricolor no lo ha visto porque el deporte no le importa. Si no se me olvidan las palabras de Jorge Meade Ocaranza que, cuando fue el titular de este partido en el estado, pero no en donde nació, Tamaulipas, sino Morelos, que el deporte no es prioridad o no tiene importancia o está en segundo término, ponga usted el que quiera, al final es que el deporte no tiene precisamente la prioridad, nunca la ha tenido, por lo que, pensar en que se pueda hacer algo por las féminas, es imposible, la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta de que vive esta actividad. El deporte no lo mira, no lo atiende, no existe, más que para clientelismo electoral; así ha sido, así es y así será hasta el final de sus días, lo que no es lejano.

El perredismo está igual y no se digan los del Verde y Movimiento Ciudadano, en donde no se tiene ninguna idea de lo que es el deporte; está, cuando está, como siempre, en la última hoja de la agenda de los políticos, ¿y si están mal, si no les importa, por qué los tomamos en cuenta?. por la sencilla razón de que tienen el dinero y el poder de decisión, porque la iniciativa privada no apoya, porque en las empresas se dejó de respaldar este rubro por la sencilla razón de que los sindicatos prefirieron que esos dineros fueran a otra prestación, y con justa razón, porque las necesidades prioritarias son otras, y no hubo capacidad de negociación para que no se perdiera esta importante tarea para los trabajadores, la recreación.

Las damas se las tendrán que arreglar solas porque los grupos feministas jamás van a apoyar a sus compañeras, al menos no lo han hecho hasta el momento, y los dueños del balón, menos; igual que las televisoras que jamás se atreverán a emitir los comentarios sobre esta situación, y menos ser constantes porque la chamba está de por medio. Si acaso, en algún momento, algo se diga, pero no se insistirá, es lo de siempre, que se fastidien si no les afecta.

Ahí están las cosas, ahí las dejo.

2.- El deporte en la entidad, por momentos, me parece que se ve tan lejano de las masas que lejos de ir hacia adelante, se va para atrás, pero mientras los atletas no digan nada, todo seguirá en la misma, con resultados positivos por esfuerzos personales y familiares y las autoridades sintiendo que el triunfo es de ellas porque dieron un uniforme o proporcionaron el transporte.

3.- El Cuautla excelente en casa en cuanto a los resultados, aunque en el juego contra Dorados no se vieron bien, y si se sacaron los puntos se debió a que el rival era malo. Creo que se calificará pero se necesita mejorar el desempeño cuando se esté fuera del terreno, de lo contrario, en las finales, se será escalón de todos.

4.- La universiada está a la vuelta de la esquina en su etapa regional, en la entidad, por lo que se alcanzarán más pasaportes parta el nacional que en otras ocasiones, pero lo que verdaderamente importa es el nacional. Ya no diré nada, pero Álvaro Reina, por él o por su vocero, dejan la impresión de que la actividad deporta viene a menos.