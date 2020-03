Por la libre en los Deportes

1.- El proyecto de elevar a 20 los escuadrones de la primera división con un estado de gracia de cinco años sin descenso, y otra divisional en la cual se estará peloteando, para que algún día se retorne al ascenso, pero mientras, pasarán los días sin necesidad del esfuerzo mayor, puesto que ni unos van a descender, ni otros van a ascender, pero no sé si a los aficionados les van a bajar el costo de los boletos, puesto que n o habrá peligro de una caída, por lo que la mayoría jugará a la cómoda y no será necesario hacer alguna inversión superior, puesto que se tiene garantizada la permanencia, lo que empobrecerá el nivel, pero a nadie le importa el espectáculo, su misión es hacer dinero o perder poco y satisfacer la vanidad de algunos directivos de aparecer en los medios, aunque no digan nada trascendente, y el ejemplo es Arana el joven, el irascible, el que decía que las cosas serían distintas en este torneo, y sólo se tienen diez unidades en siete cotejos, plagados de extranjeros, con diez y un total de 11 no nacidos en el país, y si se pudiera que todos fueran de otro país, lo harían los directivos, insensibles con la entidad, la que no interesa

En fin, el caso es que pronto se sabrá, el 17 para ser exactos, si se da una palada más al fútbol mexicano, puesto que el conformismo será la constante, con inversiones infames en la mayoría de los conjuntos, porque así es el fútbol nacional, no existe la intención de superarse, sino de la ley del menor esfuerzo y al costo ínfimo, sin respeto al aficionado.

En la Unión Americana prácticamente no hay ascensos ni descensos, pero todos tienen la obligación de invertir, de mantener un mínimo de calidad, y no se tolera que nadie se haga rosca, y sólo cuando las condiciones se estiman suficientes, es que se abre espacio para la llegada de nuevas franquicias, las cuales deben garantizar calidad, y para ello se debe tener una cantidad financiera de garantía e instalaciones en condiciones, mientras que en el fútbol nacional, nada de ello es necesario o todo queda en la simulación y se deja hacer y no hay un comisionado que regule las cosas y que exija que se cumplan los acuerdos, y si existiera, sería a modo para que no perjudicara a nadie, aunque con ello el que es perjudicado es el aficionado, pero ya se sabe que con poco o nada se conforma.

El 17 se tendrá la definitiva, la junta que condenará al fútbol al conformismo, al limbo, y como el aficionado pronto es convencido de que se tiene el mejor fútbol del universo, y ante el deseo de creer que es cierto y que se sueña con cosas a la Chicharito, quien es el peñanietista número uno del país, y acude al estadio o se sienta frente al televisor, pero sólo para perder el tiempo, pero ni cuenta se da, acostumbrado a la mediocridad, y suele confundir lo emotivo con lo bien jugado, siendo dos cosas distintas, pero al espectador se le vende la idea de que es igual. Si se le está convenciendo que lo mejor es el regreso del prianfifismo, pese a todo el daño que hizo al país, el convencerle de que en lugar de ver al Atlas está viendo al Juventus, es relativamente sencillo y que en cada equipo se tiene a un Cristiano Ronaldo, es natural que se crea, puesto que os lugareños, pero nadie dice nada, les da igual, sólo ven un adolescente en cada aficionado al que bolsean fácil.

2.- Cortachivas lleva diez unidades en siete encuentros y quedan cuatro encuentros, dos de ellos en casa, ante Leones Negros y Tampico, y fuera contra Correcaminos y Atlante, por lo que se adelanta que la calificación está en su destino, por mediocridad rival mayor.

3.- Los Canamy fueron goleados, el Spórting Canamy Tlayacapan, en casa 4-0 con Pumas, y el Spórting Canamy Oaxtepec 6-0 con los Brujos de San Francisco.

4.- Selva Cañera 3-0 a Leones Canamy (nada qué aplaudir) y Atlético Zacatepec 1-1 y 4-3 a Chinelos Yautepec; Cuernavaca 6-0 a Águilas.





