Por la Libre en los Deportes

1.- El cuadro de Selva Cañera se derrumba, se cae, está fuera de las finales de continuar en ese trance de derrotas no sólo fuera sino hasta en casa y frente a rivales de poco ver, y ahí está el 3-1, en Jojutla, frente al Chilpancingo, conjunto de media tabla para abajo, y no se dice que el cuadro verde está nuevamente tocado por integrantes de la Promotora, quienes ligan desatinos, y no se olvida la derrota que el cuadro sufrió en casa, frente al 11 del Academia Cuextlán, por no atender una dificultad administrativa, pese a que se les avisó con tiempo, pero entre el que no hay dinero y el que no se busca, no se produce en el trabajo de todos los días para llevar patrocinadores al escuadrón, todo se viene para el suelo, pagando los errores de sus antecesores y los propios, su falta de fuerza y talento

Perder con los Avispones y en territorio tlahuica, no es precisamente nada alentador, si se toma en cuenta que el rival se encuentra fuera de las posiciones de privilegio porque su trabajo es irregular, pero se encontró con otro equipo al que le falta calidad y apoyo de la directiva, que tiene talento, pero juvenil, que requiere trabajo y para que funcione se debió buscar el pie veterano, y para ello se requiere dinero, y no se tiene, y no lo hay porque en el tiempo de las vacas gordas, no se supo trabajar ni para incrementarlo ni para generar escuelas o, al menos, fuerzas básicas; los directivos de ese entonces, quizá al pensar que esas temporadas serían para siempre, se confiaron y ahora no han ni para lo elemental, pero, en su momento, nadie dijo nada, se dejó hacer y deshacer y ahí está.

El equipo tiene su peor instante de los últimos años y lo que falta, puesto que quedan duelos de la segunda vuelta y toda la tercera, en donde será escalón de otros, si no de todos, sí de la mayoría, porque no sólo es la cuestión de calidad, sino de desánimo y eso viene a complicar las cosas, por lo que se puede adelantar que, aunque falta tiempo, no se estará en las finales, por lo que se tiene que ser realista y planificar, desde ya, el otro evento, el que viene, trabajando con la base que se tiene y buscar jóvenes para que estén en la organización, pensando en el siguiente evento, después de que en el actual se irá al fracaso, no hay nada qué hacer, y los responsables son los directivos, quienes tienen ante sí la oportunidad de reivindicarse para el siguiente evento, pero es necesario, de entrada, sanear las finanzas del club, buscar apoyos directos y patrocinios, reunirse con los socios y explicar con claridad la situación y renovar directiva para que el control quede en personas de solvencia, de amor por el equipo y capacidad tanto en lo administrativo como en lo deportivo para buscar entrenadores y jugadores a lo largo de la entidad, y es necesario no sólo el dinero, sino hacer atractivo al equipo, tener visorías, contactar a los amigos y trabajar en conjunto para recuperar el estadio que pertenece a los morelenses.

2.- Corachivas, cuatro partidos y tres penales a favor, y, para no dejar, dos en contra, lo que habla de la facilidad de los nazarenos para hacer de las suyas, y cuando se tiene la playera verde enfrente son ágiles. Ante Alebrijes al minuto ya estaba el penal; que no se anotó ya no tiene nada que ver el nazareno, pero Brizio tendría que analizar la situación.

3.- Los Arroceros del Cuautla perdieron con los Mineros de Zacatecas 2-1, con lo que dieron un paso atrás en pos de la calificación, pero tienen la obligación de reponerse porque representan a Morelos.

4.- En el Instituto de Deporte siguen las competencias, pero no se sabe nada de escuelas deportivas, ni se sabrá