Por La Libre

1.- Los espacios para los jóvenes morelenses son pocos los espacios dentro del fútbol profesional de las divisiones superiores, al menos no por escuadrones locales, dado que la mirada está dirigida a los fuereños, sobre todo los extranjeros, y los jugadores de la entidad tienen que buscar equipos en otros lados porque aquí las puertas están cerradas y así seguirán mientras sigan las condiciones actuales, y así se tienen, como las principales fuerzas impulsoras, a Gregorio Yáñez con el Báxter, y a los Vilchis con su equipo que tiene su sede en Zacatepec y que se ha ido ampliando a otros puntos, como en Zapata, donde se captan elementos y los envían a las fuerzas básicas de otras organizaciones, donde van madurando hasta que llegan al máximo circuito, como en el caso de Eduardo del Ángel, con los Monarcas del Morelia, donde también se tiene a Didier Catalán que ya estuvo en la preselección mexicana de menores de 20 años, y buscando un espacio en el máximo circuito, en el evento de liga, y la va a tener, dado que se trata de un joven con muchas cualidades, con gran talento, por lo que es cuestión de tiempo para que se llegue a su sueño dorado, porque cualidades se tienen para lograr lo que se proponga, todo es cuestión de esperar y aprovechar.

Del Báxter son cerca de 20 jóvenes que se tienen en distintos escuadrones, todos ellos con la capacidad suficiente como para volar al máximo circuito, pero se tiene que esperar el momento indicado para que se aproveche la ocasión, ajena a la ansiedad que no alcanza a dar resultados porque genera precipitaciones al accionar.

Gregorio es un maestro en este trabajo, tanto que siempre se le dijo que era vital atender que se les pagara por los chamacos que se llevaran al profesionalismo, con la finalidad de que se contara con recursos para cuando se tuvieran dificultades económicas, y no se atendió debidamente, porque si se invierte tiempo y dinero en la formación de los jóvenes, justo es que se reciban dineros para continuar con el trabajo, para bien de otros futbolistas de la región que, por los equipos locales, es bien difícil que tengan salida como en aquéllos años en los cuales no había un solo equipo que no tuviera, cuando menos, un elemento morelense y de gran nivel, pero eso ya se olvidó porque este Corachivas llegó pensando en el negocio, no el respaldo a los chicos de la región, porque no les interesa. es el dinero lo que les mueve.

Que en el Atlético Cuernavaca se les va a proyectar. No digan mentiras. Ahí también el dio es el dinero, y eso de que se tienen contactos, pues, ¿dónde están?.

2.- Los Arroceros del Cuautla reecibirán a los Dorados de Sinaloa, con la obligación de salir con banderas al aire, y es lo menos que se le puede pedir a los equiperos que ya deben entender que calificar no es el fin, es sólo un paso hacia el ascenso, que es lo que realmente importa.

3.- En el rol de juegos de la tercera, Zacatepec Selva Cañera ganará a los Leones de Amecameca, si es que hay partido, en la jornada sabatina, en Jojutla, a las 15 sabatinas; Corachivitas lleva Chinelos de Yautepec y se debe ganar en la jornada sabatina, en el estadio del ingenio, y el mismo día, en Zacatepec, y el Atlétivco Cuernavaca le hace los honores a las irregulares Águilas de la Universidad de Guerrero, en Yautepec, mañana.

4.- Corachivas llevará flan en casa, como que enfrentará a los Dorados de Sinaloa, en casa, donde ya se deben dar los tres puntos para los verdes, tomando en cuenta la debilidad del rival.