Por La Libre

1.- Pues sí, con sólo 600 millones de pesos puede tenerse equipó de primera para los Arana, propietarios de la escuadra de Corachivas del Atlético Zacatepec, aunque no está claro si se quiere para la entidad o para llevarlo al puerto jarocho, dado que se tienen los rumores de que directivos de ese conjunto tuvieron reuniones con el gobierno la citada entidad para llevar el equipo para ese lugar, en condiciones, desde luego, ventajosas para los propietarios, sin garantía de que se tenga un buen espectáculo ni resultados, porque no se tiene a nadie con la capacidad como para exigir que quien llegue debe sostener que será para bien de la comunidad y no sólo ocupará el espacio para hacer negocio y que lo otro ruede, sin importar la afición ni agradecer en los hechos el respaldo recibido. Por eso dicen que ser bien nacido es ser agradecido, porque la mayoría no lo entiende, no es.

Lo que preocupa es saber de dónde se sacarán los 600 millones de pesos para que los Arana se hagan de una escuadra para algún lugar del país, si aquí no son capaces de reforzar el plantel con un entrenador lo suficientemente eficaz como para que se saque el provecho necesario a cada jugador, porque cualidades existen en casi todos, pero no se da el orden adecuado, y si se sigue así, no habrá ninguna posibilidad de pensar en cosas de trascendencia, porque si no se puede contender en este circuito, en el otro las cosas se tornan más complejas, y si no hay eficiencia, es imposible aspirar a aspectos más serios, de otro talante porque no existe la aspiración a ello, y que no se olvide que en caso de que las cosas sean conforme a la compra de franquicias, se les garantiza a los nuevos en el negocio, que no habrá descenso por cinco años, es decir, se pueden echar a la hamaca sin dificultades, que, al fin, no hay exigencia, y entonces se puede brindar un trabajo de la mitad para abajo, sin gran inversión en los dos primeros años, sin que se corra riesgo.

El caso es que las cosas no están bien, porque, ¿de dónde se va a sacar el dinero para la compra de la franquicia?, ¿o están haciendo gestiones para obtenerlo de donde no deben, pues se tienen necesidades prioritarias qué atender?. Por ahí ni lo piensen, y si se van, la verdad es que, señores Arana, no se les va a extrañar, puesto que han hecho lo posible para que no se arraiguen, con una plantilla con 11 no nacidos en el país, y ninguno de los equiperos es de estas tierras, y los dos que estaban en el evento anterior, entre los dos, sólo tuvieron 20 minutos, a ese grado su desprecio para esta tierra, y todavía sobran los que aplauden a estos señores, pero, bueno, es su gusto y su derecho, y razones habrá.

Ahora bien, habrá que ver si el estadio ya obtuvo la aceptación para ser de primera, cuando que falta estacionamiento y cada vez que juega el equipo es un martirio para los lugareños, pero nadie dice nada, les da igual, sólo ven una parte del panorama.

2.- Zacatepec Selva Cañera no fue capaz de ganar al Atlético Cuernavaca en tres juegos, con dos empates y una derrota, y aunque se diga que el arbitraje se cargó del lado del cuadro rayado, la verdad es que no se pudo. Otras veces se vencieron peores problemas.

3.- Los Arroceros del Cuautla son unos en casa y otros fuera; aquí nadie les gana, pero se pone un pie fuera y la magia se acaba. Parece un problema de mentalidad. ¿Será?.

4.- La Universidad regional se tendrá en Morelos, precisamente cuando Álvaro Reina está regresando el deporte estudiantil a la nada.