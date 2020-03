Por La Libre

1.- Para la escuadra de Corachivas se llegó a cinco penales a favor en seis cotejos, dos de ellos fallados, por el argentino, Julián Gabriel Cardozo, frente al Celaya, y el nacido en Paraguay, Gustavo Adrián Ramírez, ante Alebrijes, y tres concretados, del mexicano, Juan Miguel Basulto, ante Cimarrones y dos contra Cafetaleros de Tapachula; cuatro de los cinco han sido en casa, por lo que ahora la apuesta puede ser para saber cuántos se van a dar frente a Dorados, su siguiente rival y que no sabe lo que es ganar en seis duelos, con tres igualadas y tres derrotas, por lo que Valdiño puede sentir la seguridad de que se saldrá con banderas al aire, por lo que puede regresar a su paisano Taborda, al fin que el duelo se ganará con facilidad, tomando en cuenta la debilidad del antagonista.

De los 21 puntos disputados, se han ganado sólo nueve, todos en casa, y en su terreno le quedan tres de los cinco por disputar dentro del evento de clausura, sin ningún tlahuica y sí once no nacidos en el país, de 32 en la nómina, es decir, más de la tercera están en la situación referida, sin contar al entrenador, quien sabe que la apuesta es sencilla, llegar a las finales, para lo cual truena en el evento de copa, se queda sólo en la liga y con ello se va seguro a la fiesta en cada evento y con ello se tiene lo suficiente para continuar con el plantel en el siguiente certamen; para los Arana con ello es suficiente para continuar ahí.

Por cierto, no se aclara lo suficiente sobre si el conjunto se irá, al final del torneo a tierra jarocha, pero ya se tiene un elemento para que, a la hora de negociar se exijan ventajas, pues se puede poner en la mesa que se tienen ofertas de otro lado, pero, por el otro lado se presenta la gran oportunidad de hacerles a un lado, puesto que no pagan impuestos, ni la renta, ni reparaciones, ni nada, y sí se llevan todas las ganancias, sin tomar en cuenta que el conjunto no es ningún detonante para la economía de la región, pues los locales no son aceptados y, cuando juega el conjunto con buena entrada, lejos de ser cuestión positiva, se convierte en una pesadilla, y así será si sigue esta administración, a la que no le interesan los lugareños; para ellos el negocio y lo inherente a la tierra zapatista, ni les va ni les viene a los Arana, quienes, si no es Veracruz, será otro lado, y se irán el día que les convenga a sus intereses financieros; así son casi todos los que reciben beneficios de los gobiernos locales, no saben ser agradecidos con el trato que se les da, no dejan nada y el día que se van lo hacen hablando pestes; ya habrá ocasión de probarlo con los Arana

El cuadro verde está en el lugar cinco y calificará con sólo ganar la tercia de juegos que se tienen en casa, pues es tan terrible el evento que no se sabe ganar, se juega a no caer antes que a ganar; la afición no le interesa a directivos que sólo cuidan su lada, ni a los entrenadores que cuidan el trabajo, y con puntos lo salvan, no con espectáculo, y para el jugador, con obedecer las indicaciones de no arriesgar el esférico, es suficiente para ser tomado en cuenta para el siguiente torneo, así que con poco se conforman todos en este negocio, quizá por ello se está en las condiciones actuales, perdiendo tantos aficionados.

2.- A los Arroceros del Cuautla se les alaba por su gran trabajo en casa, donde a todos se les gana, pero apenas pisan el exterior y se fracasa, se hizo ante Mineros y se entiende, el rival fue peligroso, pero 2-1 adverso ante el Dongú es para alertar a la organización.

3.- El Atlético Cuernavaca 1-1 y 7-6 al Zacatepec Selva Cañera; segundo duelo sin saber lo que es ganar en su nueva sede, ¿construida con dinero del pueblo para esta escuadra?.

4.- Michel Caballero Galicia ya es asistente en la primera división. Si se vuelve a equivocar en favor de Corachivas será internacional (¿?)

