Por La Libre

1.- El clásico en la tercera división, a las 18 hora, en Yautepec, cuando pudo ser a las 16, pero como la luz la paga el municipio y no los directivos del Atlético Cuernavaca, pues les da lo mismo, que lo que persiguen los que están al frente del conjunto es el dinero y no les interesa si la comuna está quebrada o no, si tiene necesidades, como que su finalidad no es social, sino el negocio, y si se encuentra al que le haga las cosas, mejor, y Agustín Alonso parece estar dispuesto a complacer a sus amigos.

Le adelanto, señor Alonso, si usted da muchas libertades a los directivos del Atlético Cuernavaca, se van a quedar con el estadio y no lo van a prestar. Me parece que usted terminó la obra que inició su padre, con dinero de la Conade, siendo el titular del deporte, Pablo Larios Iwasiki, es para los yautepequenses, no para este conjunto.

Así se inició con el recinto ferial, que se pidió para entrenar y resulta que los directivos del Atlético Cuernavaca son los que dictan cuándo y cómo lo usan y quién lo usa, y si Alonso se descuida, va a terminar pidiendo permiso para utilizar el inmueble, y que no diga mañana que no se le advirtió. Los directivos son como Tartufo, el personaje más importante de la obra del mismo nombre, de Moliere, llegan sin hacer mucho ruido y poco a poco se van apoderando de las cosas y terminan por correr a los de la casa y se quedan con ella. No le vaya a pasar, señor Alonso. Ahí le dejo para que lo reflexione, si lo cree conveniente, o sígale.

El Zacatepec Selva Cañera enfrentará al Atlético Cuernavaca, en el estadio de Yautepec, porque en el primer encuentro se perdió, en San Carlos, en un encuentro en el que el arbitraje se cargó de lo lindo para el Cuernavaca, y en segundo se emparejó, por lo que el tercer cotejo se hace en la casa del que gana la serie entre sí y fueron los rayados, por lo que los verdes tienen pocas posibilidades de hacerla crecer, es más, si el empate se da se debe dar como buen resultado, a menos que los jugadores de los verdes se prensan y salgan a demostrar, con coraje y calidad, que se pueden hacer las cosas bien y que se aspira a calificar a las finales, pero lo dudo. En ocasiones pienso que a algunos de los jóvenes de este equipo les queda grande la playera. Si no están de acuerdo, salgan a demostrarlo en el terreno, que es donde vale, en la jornada sabatina.

Del arbitraje no se puede decir nada, se insiste en que se cargan a favor del Atlético Cuernavaca. Cuando se tiene calidad se vence hasta al árbitro.

2.- Los Arroceros del Cuautla visitarán al Deportivo Dongú, en Cuautitlán, a las 15 horas sabatinas, con la obligación de lograr los cuatro puntos para seguir acercándose a las finales. El rival es complejo, estará en su casa, pero es inferior a los cuautlenses.

3.- El Corachivas tiene dos flanes en puerta, este sábado se recibirá a los Cafetaleros del Tapachula y la siguiente semana a los Dorados de Sinaloa, que son los dos peores conjuntos del circuito, por lo que Valdiño ya se frota las manos con el par de triunfos que le vienen, para que se le siga ovacionando.

4.- En el tae kwon do, resulta que la selección de Morelos logró excelentes resultados en una competencia y Juan Urquiza Hernández logró la plata y Adán Bello Valdés el oro, por lo que fueron llamados para la selección que tendrá competencia en China y para la preselección paralìmpica.

Otro triunfo de la subdirección de educación física a cargo del señor Castañeda.