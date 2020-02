Por La Libre

1.- Corachivas llegó a tres descalabros en igual número de encuentros fuera del terreno y quedó en seis unidades de 18 disputados, es decir, la tercera parte, y en el duelo frente a los Mineros, en Zacatecas, tuvieron en el terreno a siete no nacidos en México, mientras que por el bando de los locales, ahí estaba Roberto Antonio Nurse Anguiano, quien fue el que se levantó y con la testa conectó, y el portero peruano, que en vez de manos tiene raquetas y dejó el esférico a merced de Mañón que puso el 1-0, y el segundo fue de Basulto, el que fue presentado por el irascible Arana como un gran defensor, pero resulta que la zaga verde lleva seis goles aceptados en tres cotejos de visita, dos por cita.

En este duelo no hubo penales en favor de los verdes, por lo que queda el tanteador en tres penas máximas en cinco cotejos, y por delante se tienen dos flanes, Cafetaleros y Dorados que son último y penúltimo en la clasificación general, sin guarismos y con dos, en el orden acostumbrado, así que ya se deben contar estos seis puntos en las alforjas, y es que de los seis juegos que restan para el final del torneo, cuatro serán en casa, contra Cafetaleros y Dorados, además de Leones Negros y Tampico, por lo que se debe dar como un hecho que se ganarán, en el peor de los casos, diez guarismos, por la debilidad de los antagonistas y los nazarenos se vuelven generosos en este lugar para los locales, aunque siempre espero equivocarme y que no tenga que hablar de ello, sino de que se hace un buen trabajo, pero Arturo Brizo sigue de vacaciones y no trabaja con los suyos, no le interesa, como que sabe que la chamba la tiene segura, al salir regresa a la televisora, así que no le urge y el que lo paga es el arbitraje que, el mexicano, llegó a ser de lo mejor del orbe, pero ahora, cada vez peor, con el var que está exhibiendo su falta de talento, de preparación y de coordinación, pero no se hace ni se hará nada en el caso.

Corachivas va a calificar a las finales porque el torneo es de baja calidad, porque se tienen cuatro de los seis encuentros finales en casa, porque los dos siguientes serán contra los dos peores equipos del circuito, así que Valdiño y su legión extranjera tienen la chamba para el siguiente torneo, porque la exigencia es estar en la liguilla, y si hay dificultades, se manda llamar a los jueces de línea de Morelos, especialmente a Michel Caballero, y él les salva el asunto anulando gol, como lo hizo ante los Leones Negros en el juego de ida de los cuartos de final, lo que valió para llegar hasta la final, porque en las semifinales, otro error arbitral en contra del Atlante, hasta que ante Alebrijes se hizo un trabajo más o menos neutral y se acabo el asunto, perdiendo 3-1 y luego el 2-2, 5-3.

Así que nadie se apure, Valdiño menos, porque se tiene el panorama favorable, y como no importa el desempeño de la escuadra, sino los resultados, todo se perdona, y si se va a las finales, más, así que este conjunto que quizá se vaya a Veracruz al final del torneo, lo mismo puede mejorar, pero siempre mirando hacia afuera, aquí no tiene nada qué hacer, menos pagar impuestos ni alquiler, sólo llevarse las ganancias.

2.- En el fútbol femenil las cosas están para llorar, lo que se les paga a las señoritas es discriminatorio en relación a lo que se les da a los hombres, pero las feministas no dicen nada, las autoridades tampoco. A trabajo igual salario igual, pero aquí no sucede nada. Ahí es donde se debería actuar, pero parece que sólo se busca hablar a cierto sector.

3.- Los Arroceros del Cuautla iban perdiendo 1-0 con La Paz, al final del primer tiempo adelantaron 2-1, y en el segundo el 3-1, y jugando mucho fútbol. Felicidades a los entrenadores. Gran trabajo de Carlos González Balbuena.

4.- El Atlético Cuernavaca perdió con Iguanas de Zihuatanejo, no sabemos si porque empieza el final o por gandalla.

