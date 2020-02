Por La Libre

1.- En la educación física, el maestro Castañeda, uno de los elementos más cuestionados antes de llegar; muchos creímos que no podría con el trabajo, que, en el mejor de los casos, se iba a continuar igual que siempre, en la inercia de hacer lo de siempre, es decir, cumplir con el trabajo de manera burocrática y hasta ahí.

Que lo hecho por Arturo Becerril de política educativa más libre, en la búsqueda de un mejor hacer seguiría como la punta de lanza, pero el señor Castañeda llamó a Arturo y a otros más con la voluntad siempre de trabajar por la materia, y empezó la labor que no era nada sencilla, puesto que el había más de mil 200 horas perdidas, en realidad, descompactadas. es decir que, como los productos que están en las tiendas de lujo, alcanzables a la vista, pero no a la mano, y es que en Hacienda no liberaban dichas horas, por años, y no se podían ocupar, por lo que el déficit era importante.

Los maestros pasaron el examen y no tienen horas; los otros, los que ya tienen horas, necesitaban incrementarlas y ni uno ni otro, y los titulares de la subdirección de educación física hacían como que hacían y no resolvían nada, y eso de acudir con Chabelo Téllez era perder el tiempo porque si en su área los problemas se agudizan pues gran parte de su equipo sigue pensando como profesor de escuela y no como una dirección de educación primaria.

Así fue, pero ante la falta de apoyo de Chabelo, surgió el director del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, quien le prestó todo el respaldo al señor Castañeda y empezaron a recuperar las horas, primero fueron 480 y luego el resto.

En el ínter, qué les digo, llegó la señora Gabriela Bañón, quien dijo que iba a gestionar con los directivos del SNTE nacional para que se abrieran las puertas, y nada, como siempre, nada, la fuerza institucional (algunos les llaman de otra manera) falló o Gabriela no les dijo nada o las dos cosas.

Ni Salgado de la Paz ni Castañeda, ni Rafael Vargas Larios se tiraron a la hamaca, sino que trabajaron y ya es una realidad; primarias tiene ya el 98 por ciento de las escuelas cubiertas, y se debe a nuestros tres personajes citados.

Lo que inició Arturo Becerril hace años, ahora está cristalizado.

2.- En la tercera, el Atlético Cuernavaca está al frente; que sea por méritos propios sería lo mejor. Me han llegado versiones de arbitrajes favorable, de que silbantes de Morelos le han acompañados a cotejos fuera de la entidad. Lo cierto es que quien no llega sólido, termina por desbarrancarse.

3.- Los Arroceros del Cuautla, después de la derrota frente al conjunto de Zacatecas, está en la obligación de superarse, de darle vuelta a la hoja y salir adelante.

4.- Corachivas se queda, Corachivas se va, Corachivas se queda, Corachivas se va...