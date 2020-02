Por La Libre

1.- Y la vida siguió por siempre, un alcalde llegaba, otro se iba y todo seguía igual, nada cambiaba, todos uniformados, una calca el uno del otro, con sus diferencias de forma sin fondo, y los presidentes municipales decían que sí a todo, pero nada era para siempre, nunca un evento para que se continuara, todo era subirse a los certámenes del otro, de otros tantos, por lo que si los otros dejan de hacer los torneos, en los ayuntamientos, se olvidaban, sin análisis para saber si es oportuno seguirlo o sustituirlo por algo mejor elaborado, y el caso es que no hay nada que sea distintivo de la comuna porque no hay dinero, ni empeño, ni la necesidad de trascender, y hay tantas cosas, sobre todo ahora que los alcaldes tienden puentes, por lo que pudieran darse acuerdos entre los titulares del deporte para fortalecerse esta área, pero no sé si lo vean así los titulares del ramo, pero deberían hacerlo, porque el deporte debe estar al pendiente de las coyunturas y aquí se está viviendo una de ellas, lo que se tiene que aprovechar para un intercambio deportivo, certámenes regionales, pero no va a pasar nada, no hay intención, ni voluntad, ni planes de hacer algo distinto y es una pena, sobre todo porque a sus jefes, el deporte, pasa a un segundo plano, cuando no a una escalinata inferior.

Se dice que el deporte está en la última página de la agenda de las autoridades, y es cierto, como muestra está sobre los que son titulares del área, casi siempre los amigos que, queriendo otra cosas, se tuvieron que conformar con el deporte, con tal de no quedar al margen del presupuesto, con la intención de estar de paso, es decir, siempre deseando que se les quite de ahí para darles algo mejor, de acuerdo con lo que creen que es su capacidad, y miran al deporte como poca cosa, y como muestra se tiene el que no hay respaldos financieros, el que los alcaldes no hacen caso y que todo se va en balones, uniformes, trofeos, medallas y demás, pero nada de las escuelas deportivas, no se les ubica, como que son a largo plazo y lo que importa, para un periodo de tres años, es que se vea lo que se está haciendo, por lo que basta con la entrega de obsequios, pensando que con ello se promueve al deporte, pero no, de ninguna manera, pero, al verse, se cree que se cumple con la población, pero sólo es con una parte de ella.

¡Por qué no tienen la ocurrencia de hacer un evento Intercolonias, de fútbol, voleibol y baloncesto, uno por uno, pero sumándolos, llevándolos hasta que estén los tres y después el ajedrez y el atletismo, en los municipios, luego regionales y hasta el estatal, y si tuviéramos una persona eficiente en el Instituto del Deporte, sin duda que estaría dispuesto a la labor de respaldo parta estas actividades, bien organizadas y sin más premios que trofeos, uniformes o lo que fuera.

2.- En el preolìmpico de útbol de la rama femenil, Karla Paola Nieto Castillo ya vio actividad en el segundo encuentro del seleccionado nacional mexicano, para el triunfo de 6-0 sobre San Cristóbal, y antes, en el triunfo de 1-0 sobre Jamaica, no apareció la ex jugadora del Galeana, quien se da sus tiempos para jugar en el llano de Morelos, arriesgándose a las lesiones.

3.- Me encantaría saber de cuánto es el presupuesto que se tendrá para el deporte en este 2020, pero, sobre todo, en qué se va a ocupar con una dirigencia que es pobre, a la par de lo que hay en la dirección de primarias, cuyo comandante es Chabelo Téllez.

4.- En la Espartakeada, juegos deportivos que se libran en Puebla, en su etapa nacional, en el baloncesto de la rama varonil, las cosas no han salido bien porque a los chicos no se les preparó adecuadamente. Ojalá y sirva de lección para no enviar a los jóvenes al matadero