Por La Libre

1.- Los Arroceros del Cuautla, con Carlos González Balbuena y Ramón Figueroa en la dirección técnica, van a las finales, siempre y cuando no se pierda la ruta y se conserve la humildad y el deseo de hacer las cosas cada vez mejor, pero si dejan que les llegue la soberbia, van a terminar más rápido que enseguida, fuera de la fiesta, que es el objetivo primario que se ha puesto el conjunto que lleva siete puntos ganados en tres cotejos y sin recibir gol, con lo que se está en la pelea por los puestos de privilegio, en un arranque de los interesantes, con fuerza en la defensiva y, al frente, se están haciendo goles, con lo que se mantiene en buena posición, buscando dar el salto a la fiesta por la liguilla, lo que se puede dar si se corrigen los detalles, que los volantes sean más verticales y, al frente, se tenga más capacidad para concretar, mientras que en la zaga se está llevando bien el peso, pero sí es necesario un poco más de rapidez en las coberturas y en los relevos, lo que sería llegar casi a lo perfecto, y es que no se puede ni debe olvidarse que sacrificarse y dejar hasta el último aliento en el terreno, es lo propio de una escuadra que tiene las aspiraciones de campeonar, incluso, el hacer el esfuerzo a lo largo del cotejo, es superior al talento, y si se conjugan los dos, pues, hasta por necesidad se gana el ascenso que se busca, que se anhela, y no sólo para estar en la segunda premier, sino como un paso transitorio hacia mejores estatus, como puede ser hasta la liga de ascenso, recortándose que los cuautlenses ya saben lo que es estar en la categoría máxima, y sólo se regresaría.

Carlos González y todo el Cuautla, tiene que enfrentar ahora los embates de Diego Díaz, el que ya ha tenido dificultades en otros escuadrones, lo que habíamos advertido, pero no se hizo caso y, en cuanto lo corrieron, y no por eficiente, ser lanzó a la rama para la denuncia, pero no contaba con que los directivos de los Arroceros cuentan con testimonios de que les pide lada a los futbolistas, lo que se ventilará, porque el timonel ya ha demostrado que no tiene ética, y se le tiene que combatir, ponerlo en evidencia; no se puede dejar actos no propios dañen la imagen de trabajo y de esfuerzo que dan los que conforman el club, desde jugadores hasta directivos, pasando por los entrenadores.

Los tlahuicas estarán en territorio zapoteca para enfrentar a los Chapulineros, en lo que será un juego para probar que se está en el avance, que se tienen espolones para gallo y se va a pelear por un espacio en la fiesta por el título, que se está en la aventura, que es la hora de unos cuautlenses con aspiraciones de equipo serio, grande, fuerte y vigoroso.

Lo que sea, pero un inicio de siete puntos en tres encuentres es garantía de eficiencia en el 11 que será un punto de referencia de lo que pueden hacer estos equipos morelenses.

2.- El Celaya debe declarársele como cliente, como que será el rival de corachivas en la segunda jornada de la liga de ascenso, y además de sus limitaciones que se exhibieron en el cotejo frente a los azulgrana del Atlante, ayer viajó a Monterrey, hoy enfrentará a los rayados, para que el viernes viaje a Morelos y el sábado encare a los verdes, y sin que tuviera una semana seria de entrenamiento, así que apunten tres puntos a los verdes.

3.- En la femenil, Andrea Hernández anota el segundo con lo que Monterrey, actual campeón, gano 3-1 a Tijuana, con lo que se demuestra que se va por el título, y la morelense está lista para apoyar a las suyas, como o hizo cuando jugó para el Toluca.

4.- En la liga de ascenso se destacaron Roberto Antonio Nurse Anguiano con el gol que Mineros ganó 1-0 a Cafetaletos y Óscar David Sánchez sirvió para un gol en el 2-0 de Cimarrones a Jaibos, en Tampico.