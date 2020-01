Por la libre

1.- Corachivas fue a Mérica, y dtá en grave peligro; lo dicho de que se está en épocas de lo más difíciles en su historia, enfrente a una escuadra limitada, perdió 2-1 y después de ir arriba en los cartones, en una falla defensiva de los peninsulares que tuvieron los goles para dar la vuelta a la tortilla y quedarse con los tres puntos, mientras que las huestes de Valdiño, pese a sus seis no nacidos en México, y la necedad de insistir con el argentino, Taborda que, aunque se quedó en el banquillo, quitó un lugar a un nacional, pese a que en 20 encuentros disputados sólo lleva un gol en su cuenta, pero es paisano del timonel.

Se perdió en un torneo que se esperaba mejor que el de apertura, pero por lo visto en la jornada de arranque, sin duda que no hay nada nuevo, pese a ser menos equipos, por lo que se podría suponer que los mejores de Potros y de Loros, podrían ingresar a los otros contendientes para ser reales refuerzos, pero no se logró superar la calidad que se vio en el pasado reciente, lo que es positivo para los verdes, porque de esa forma, hasta una escuadra sin tantos argumentos, puede salir con el título, y sólo así, y que envíen otra vez arbitrajes que se equivoquen en beneficio del equipo de los Arana, se puede dar el éxito, porque si se estuviera en un universo de talento, se pelearía por no descender, lo que ya se dio en una ocasión, pese al respaldo, hasta financiero, de Graco Ramírez, que sí pagaba a los jugadores más caros de esos entonces, pese a que decía que no, si se van a tomar en cuenta fuentes que estuvieron inmersas en el equipo en esos días lamentables

Ahí queda el fracaso, después de que en el evento de apertura se inició con victoria, 1-0 al 11 de Celaya que, por cierto, será su siguiente rival, y para ablandarlo, primero jugará en Monterrey contra los Rayados, y luego contra los verdes, así que éstos ya pueden dar por hecho que se quedarán con los tres guarismos, y es que lo exhibido por Toros ante el Atlante, fue fatal, si se ganó a los azulgrana es porque el rival estuvo peor, con tantos errores al frente, y se jugaba superior en torneo de apertura, pero el fútbol no ve mejora.

De los morelenses, resulta que Cimarrones gana 2-0 a los Jaibos y el cuautlense, Óscar David Sánchez Nava fue titular y sirvió para el gol de la quiniela, y Mineros dispuso 1-0 de los Cafetaleros, en Tapachula, con gol, al tres, de Roberto Antonio Nurse Anguiano, en la muestra palpable de que en la entidad hay talento, pero en Corachivas las cosas se dan al contrario, se favorece a los extranjeros y ahí están los resultados, el fracaso, y si no se corre al entrenador se debe a que es extranjero, les habla bien a los Arana que no van a invertir, a menos que el que pague sea otro, y, por lo pronto, confórmense con que les paguen mantenimiento, reparaciones; no se les cobre ni alquiler, ni luz, ni impuestos.

2.- Zacatepec Selva Cañera 2-0 a las Iguanas de Zihuatanejo, con lo que se resurge, tras de la derrota frente a los Chinelos, en San Carlos, se sigue en zona de calificación, pero viene el descanso y luego la visita a las Águilas en Acapulco, en donde se corre peligro.

3.- Los Chinelos de Yautepéc 1-1 y derrota en penales, 4-3, con lo que se llega a cuatro juegos sin perder, en la mejor racha de todos los tiempos. En otros resultados, Cañoneros de Puebla 0-2 con el conjunto de la tercera del Atlético Zacatepec (mejor ellos que el 11 de la liga de ascenso) y Atlético Cuernavaca 2-1 al Academia Cuextlán, con lo que el 112 tlahuica se encuentra en el Reimer lugar del grupo seis; rey tuerto.

4.- La universidad sigue en el anonimato en deportes; tan mal que hasta autoridades del Instituto del Deporte les trajeron el regional de universiada.