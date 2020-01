Por La Libre

1.- En cuanto a la tercera división se tienen encuentros para este fin de semana, en donde el escuadrón del Zacatepec Selva Cañera seguirá corriendo peligro, lo que será a lo largo de la temporada, tal y como se dijo, con gran autocrítica, en el interior del plantel, en donde se sostiene que el cuadro es muy joven y no se sabe si vayan a desarrollar lo que, en el papel se tiene, por lo que no será nada extraño que, al final del cuento, se quede al margen de las finales, y como muestra se tiene con la derrota de 1-0 frente al conjunto de los Chinelos de Yautepec que, aunque ha crecido, si el Selva Cañera estuviera en todo su potencial, no gana, y lo digo con gran respeto y admiración para un escuadrón yautepequense que ha ido saliendo, que ha tenido que sortear mil dificultades y sigue en la pelea, tanto que merece todo el apoyo de las autoridades, pero su ´presidente municipal, Agustín Alonso, prefiere darle el respaldo al Atlético Cuernavaca y no a los que son de su región, pero no sólo tiene la culpa el alcalde, sino todos los demás que no son capaces de presionarle para que sea más justo, pero eso es otro tema que se verá después.

Selva Cañera está en dificultades y difícimente calificará, mientras que en el caso de Chinelos, con un buen trabajo, seguramente terminará a la mitad de la tabla, y si no deja el ritmo que trae de dos triunfos y un empate, pudiera estar cerca de las finales, pero no creo que le alcance para ello, aunque me encantaría que así fuera, lo que se vería como el fruto del esfuerzo de los directivos, entrenadores y los jugadores, todos ellos unidos en un trabajo titánico y digno de ser imitado.

Chinelos visitará a la escuadra de las Águilas de la Auitónioma de Guerrero, en Acapulco, en lo que será un duelo de verdad complejo, porque los guerrerenses vienen de perder 3-1 con los Camoteros, en Puebla, lo que tiene que ser borrado para que no se aleje del primer lugar del grupo seis, y los morelenses son vistos como v´+ictimas. Dicen que las hazañas se logran en condiciones complenjas, ahí está la que esñperaban los Chinelos para demostrar que se tienen espolones para gallo, y ganar en esta oportunidad, significará que se está para grandes hazañas. Quizá en este juego se alcance la mayor´+ia de edad tan anhelada, pero que representa responsabilidad de ser grande.

En la jornada sabatina, Guerreros de Puebla-Atlético Zacatepec, a las 12; a las 15, ern Jojutla, Zacatepec Selva Cañera-Iguanas de Zihuatanbejo; a las 16, en San Carlos, Atlético Cuernavaca-Academioa Cuexrtlán, y a las 18, en Acapulco, Águilas de la Universidad de Guerrero-Chinelos Yautepec.

2.- El Corachivas del Atlético Zacatepec debe vencer a los Venados, en Mérida, en la jornada sabatina, porque se dice que va a ser campeón: allá espera Rodrigo Prieto para cobrarse una afrenta, porque se le hizo a un lado cuando no tuvo ninguna culpa en el fracaso en las finales, en donde el responsable fue el entrenador.

3.- En la segunda, el Spórting Canamy-Cruz Azul Hidalgo, en Oaxtepec, a las 17 horas, y en segunda de talentos, en el mismo escenario y en la misma sabatina, a las 12, Spórting Canamy Tlayacapan ante Mineros de Zacatecas, y el Cuautla, el domingo a las 15, amnte Deportivo Calor y debe ganar para seguir escalando posiciones con Carlos González Balbuena como su entrenador.

4.- En el preolímpico de fútbol de la rama femenil, va la morelense, Karla Paola Nieto Castillo, pero, al parecer, no está contemplada en la titularidad. Habrá que trabajar.