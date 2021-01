Por anteponer la salud, dudan participación en selectivo nacional

Las eliminatorias para la primera edición de los Juegos Panamericanos Juveniles a celebrarse en Colombia en el mes de septiembre, tiene ya fecha en el país.

Es el caso del tiro con arco, donde el morelense Máximo Méndez es catalogado como una de las cartas fuertes con posibilidades de clasificar a esta justa, sin embargo la contingencia sanitaria empieza a frenar la intención del atleta y su familia ante el cuidado de su salud.

De acuerdo con la Asociación Estatal de Tiro con Arco que preside Lot Froylán Méndez, el arquero de 16 años no ha dejado de entrenar desde casa durante la contingencia, “se encuentra bien preparado y entre los mejores del ranking, sin embargo debido a la situación sanitaria no es seguro que participe en el nacional clasificatorio que está programado en Nuevo León en el próximo mes de marzo”.

De acuerdo con el dirigente estatal “tampoco es seguro que se realice el evento, no sabemos si la contingencia lo permitirá finalmente, sin embargo no es fácil arriesgarse, primero está la salud del deportista y luego lo demás”, indicó.

Máximo Méndez participó en el evento de tiro con arco virtual que se realizó en el último trimestre del año; “donde obtuvo un cuarto lugar mundial”.

“En su categoría no son muchos arqueros, pero si no va a este evento en Nuevo León pensando que se haga, ya no habría otra posibilidad de ir a Colombia, lo único que pensaríamos es que ojalá se posponga y se reprograme en otra fecha ya con una situación sanitaria menos riesgosa”, comentó Lot Froylán.

“La verdad con las condiciones de ahorita no sería muy apropiado arriesgarse, viajar al aeropuerto, el traslado a Nuevo León y como está la situación también allá, pues muchos como Máximo están en la misma situación de no querer ir cuidando su salud”.

“Máximo está muy bien preparado, no ha dejado de entrenar, está tirando con muy buenos puntos, con marcas casi perfectas arriba de los 350 y 360, tiene muy buen ranking internacional, pero la cuestión sanitaria si nos pone a pensar y poner las cosas en la balanza, sobre todo porque su objetivo es ingresar en el futuro al Colegio Militar y no se quiere tumbar ese sueño por una competencia”, concluyó.