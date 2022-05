Paty Valle anuncia su última competencia internacional

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dio a conocer la lista oficial de nadadores que estarán participando en el Mundial de Para Natación en Madeiras, Portugal, el próximo mes de junio donde figura la morelense Patricia Valle Benítez.

Con siete competencias paralímpicas consecutivas desde Atlanta 1996, Valle Benítez anunció su despedida de los Juegos Paralímpicos tras su actuación en Tokio 2020.

La sirena morelense a sus 52 años se encuentra ya en el ocaso de su carrera, alistándose para participar en esta que sería una de sus últimas competencias en el alto rendimiento.

Comentó que la competencia en la provincia portuguesa será el marco ideal para su retiro internacional.

“Estoy contenta y a la vez triste porque estoy en mi recta final, serán mis penúltimas competencias… el mundial será mi retiro a nivel internacional”, expuso en sus redes sociales.

“Estoy completamente agradecida con la vida y principalmente con Dios por permitirme ser parte de grandes proyectos y enseñanzas que me ha dado este deporte que tanto amo y me cambió por completo… orgullosa que detrás mío vienen grandes atletas que se preparan día con día, que se esfuerzan y se mantienen constantes. Me alegra que a mi país le importe el deporte e impulse a niños, jóvenes y adultos para adentrarse en el ámbito deportivo y darles más oportunidades principalmente en la natación”.

La selección nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Para Natación Madeira 2022, a celebrarse del 12 al 18 de junio en Portugal, quedó integrada por 29 deportistas, entre los que resaltan los medallistas de los pasados Juegos Paralímpicos Tokio 2020, dio a conocer la CONADE en su página oficial.

En la justa nipona consiguieron medalla Diego López, Jesús Hernández, Arnulfo Castorena, Fabiola Ramírez, Ángel Camacho y Nely Miranda, quienes encabezan al equipo mexicano que estará en la próxima competencia europea.

Paty Valle anunció su despedida de los Juegos Paralímpicos tras su actuación en Tokio 2020 / Cortesía | Conade

En la lista aparecen también figuras destacadas de la disciplina como los multimedallistas de Juegos Paralímpicos, como Pedro Rangel, Gustavo Sánchez y la propia Paty Valle, la máxima participante en justas veraniegas del país.

El proceso de clasificación se realizó de acuerdo con los criterios de selección elaborados por el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y las federaciones deportivas nacionales.

La selección mundialista se complementa con Juan José Gutiérrez Bermúdez, Matilde Estefanía Alcázar Figueroa, Luis Armando Andrade Guillén, Haidee Viviana Aceves Pérez, Cristopher Gregorio Tronco Sánchez, Luz Kerena López Valdés, Marcos Rafael Zárate Rodríguez, Raúl Gutiérrez Bermúdez.

Naomi Somellera Mandujano, Karina Amayrani Hernández Torres, Steffany Rubí Cristino Zapata, Karla Francesca Bravo González, Jesús Rey López Cervantes, Raúl Alberto Martínez Valdés, Vianney Marlene Trejo Delgadillo, Paola Lizette Ruvalcaba Núñez, Ana Laura Morales López, Silvana López Moreno, Natalia Nicole González Güemes, y Rebeca Eloísa Lugo Lugo.









