Patronato rescatará a los Arroceros de Cuautla

Un grupo de personas empezará a conformar un patronato para intentar salvar la tradición del equipo Arroceros Cuautla por encomienda del presidente municipal electo, Rodrigo Arredondo López, aseguró Juan Domínguez Garrido, quien este domingo en compañía de un grupo de aficionados, encabezó una marcha e inicio de la colecta para intentar rescatar la franquicia del equipo morelense.

Los movimientos que un grupo de aficionados integrantes de las porras La Decencia y Orgullo Arrocero empezaron a realizar tras conocer la posible desafiliación de los Arroceros del Cuautla de la Liga Premier en la que participan, llamó la atención de las autoridades municipales entrantes quienes dieron a conocer su interés por rescatar la tradicional franquicia del equipo morelense que tiene bajo su administración el Ayuntamiento Municipal.

Después de cumplir un buen torneo regular dentro de la Serie B logrando el pase a finales como tercero de la tabla dentro del actual torneo de Apertura 2021, el equipo morelense fue descalificado de la liguilla por adeudos a la Federación Mexicana de Futbol, lo que generó que los seguidores del club empezaran a manifestarse en redes sociales y a través de la mencionada marcha donde se inició una colecta este domingo.

A la cabeza de este movimiento estuvo el empresario Juan Domínguez Garrido, quien dio a conocer que el objetivo es volverá a conformar un patronato con el que se consigan los recursos suficientes para que el equipo no vuelva a tener los problemas financieros que hoy lo tienen al borde de perder la tradicional franquicia de casi 70 años en el balompié profesional.

“He platicado con el arquitecto Arredondo, con Francisco Rodríguez que será el encargado del deporte y el presidente quiere que se integre a todos los sectores para apoyar al equipo; él no va a estar al frete y me ha pedido que se haga el patronato en donde se incluya a todos y creo que es lo mejor, tener mucha gente que aporte poquito, a tener pocos que aporten mucho”.

Domínguez Garrido afirmó que se ha investigado en la Federación Mexicana de Futbol para conocer la deuda total que se tiene, que en números cerrados es de 2.250 millones de pesos.

“Entre el gasto corriente que es de 1 millón 700 mil pesos, además de un adeudo a jugadores y cuerpo técnico de alrededor de 524 mil pesos, se tiene una deuda de casi 2 millones 250 mil pesos; es preocupante”.

Dio a conocer que, con esta información, y con la anuencia de las autoridades municipales entrantes, se entabló dialogo con el presidente de la Liga Premier, José Vázquez Ávila para iniciar una negociación con miras a empezar la generación de los pagos que impidan la inminente pérdida de la franquicia, teniendo como plazo hasta el mes de enero.

“Se va a conformar un patronato como el que tuvo mi papá en los 90´s, el cual dio muchos resultados, mucha gente apoyó; queremos que la misma gente vuelva a querer al equipo, que dé una pequeña participación para que no se tengan adeudos con jugadores, cuerpo técnico ni ante la Federación”.

Al final de la marcha e inicio de colecta, informó que se tuvo una recaudación de poco más de 700 pesos, sin embargo aseguro que este es solo el inicio “se juntó muy poquito dinero, mañana se deposita en la Federación… es solo el inicio, vamos a ir a mercados, a la Plaza Solidaridad, a todos lados para rescatar la franquicia; el Ayuntamiento no pudo apoyar con 300 mil pesos que iba a dar, la verdad ya no van a dar nada, pero la gente no merece que desaparezca esta franquicia de casi 70 años y por eso vamos a ir a ver al gobernador, al congreso, a regidores, a todos lados para rescatarla”, concluyó.