Patricia Trejo presentó en Cuautla su récord Guinness de boxeo

La boxeadora más longeva del mundo reconocida por Récord Guinness apenas el pasado mes de octubre de 2022, Patricia Trejo Ruiz, presentó en Cuautla el certificado que la avala como la peleadora de mayor edad en subir al ring de forma profesional.

En 2019, la oriunda de la capital del país sostuvo un combate a la edad de 54 años con 241 días enfrentando a la también mexicana Lesly Gómez Heredia, explicó al asistir al evento de aniversario del gimnasio Ricardo “Pajarito” Moreno ubicado en la colonia Niño Artillero de Cuautla.

Invitada por Mauro Ramos Pérez, entrenador y director general del gimnasio, la hoy llamada “La Leyenda” reconoció que para obtener dicho reconocimiento tuvo que enfrentar algo más difícil que la pelea en sí.

“Mi lucha abajo del ring fue más difícil de lo que pensé, sufrí de mucho rechazo por mi edad. Fue una lucha de cinco años, de buscar los requisitos para establecer este récord, no fue fácil, ya que hay reglas dentro del boxeo, pero gracias a Dios, con el apoyo de la gente que confió en este sueño, pude lograrlo”.

Sin embargo, con la voz quebrada, la entrevista reconoció que no todo fue miel sobre hojuelas pues al principio nadie quiso apostarle a su propuesta.

“Hubo gente que nunca se dio la oportunidad de ver mi trabajo, pero aquí está, lo logré y todavía los sigo invitando para que vean mi trabajo, estoy por cumplir 58 años y sigo haciendo peleas de exhibición”.

Informó que el certificado oficial llegó apenas el pasado 31 de octubre.

“Guinness ya lo había hecho oficial desde septiembre pero apenas llegó en octubre; con él se me reconoce como la boxeadora de más edad a nivel mundial, así estamos y esto es para México”.

La boxeadora capitalina, hoy llamada “La Leyenda”, reconoció que para obtener dicho reconocimiento tuvo que enfrentar grandes dificultades / Óscar García | El Sol de Cuautla

Entre la gente que le creyó se encuentran la Comisión de Box y Lucha de Cuernavaca quien le dio el aval para poder pelear profesionalmente.

“Para hacer mi debut primero lo intente en Ídolo Chilango sin embargo la licencia no fue valida; pero gracias al señor Jesús Salgado que me comunicó con la asociación de box y lucha de Cuernavaca, se me hicieron las pruebas físicas y mentales para obtener mi licencia para pelear a cuatro rounds como profesional, empezando a buscar la oportunidad para hacer mi debut”.

“Fue como se logró la oportunidad con el promotor Justo Almazán para boxear en una función donde se concretó la pelea para poder establecer el récord, reuniendo todos los requisitos que necesitábamos”.

Debido a que la pelea ante Lesly Gómez no fue televisada por la falta de patrocinios, se tuvieron que conseguir testigos para comprobar su hazaña.

“No soy rentable dentro del boxeo, a nadie la interesaba patrocinarme por la edad, así que tuvimos que conseguir videos de gente que no me conocía para tener el testimonio de mi pelea, pero finalmente lo logramos”, indicó Trejo Ruiz.





