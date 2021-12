Patricia Trejo "La Leyenda" dirá adiós al boxeo a los 57 años

Después de tres años como peleadora profesional, Patricia Trejo “La Leyenda” anunció en Cuautla su inminente retiro de lo cuadriláteros el próximo año.

La Leyenda estuvo nuevamente en Cuautla como uno de los tres boxeadores profesionales que estuvieron presentes como invitados de honor en el aniversario del gimnasio Ricardo “Pajarito” Moreno.

El evento por los 37 años de abrir sus puertas al pugilismo, fue organizado por el entrenador y fundador, Mauro Ramos Pérez, quien también tuvo la presencia de Francisco “Bandido” Vargas y Alejandro meses “El Tocino”.

La peleadora de la capital del país que tiene el récord y reconocimiento de ser la boxeadora más longeva del mundo con actualmente 57 años, piensa en el retiro en este año que vamos a comenzar a partir del fin de semana.

La pugilista padeció de Covid-19 durante el año pasado, enfermedad que no la derrotó, pero si le dejó secuelas tanto físicas como emocionales al perder a uno de sus hermanos días antes de ser ella atacada por el mortal virus.

“El virus me atacó en junio; mi hermano fallece en el Día del Padre y yo empiezo a la semana siguiente; en mi caso estuve a punto de ir al hospital, pero con el amor de mi familia y de mi misma, tuve la fortaleza para poder salir de esta enfermedad”.

Dijo que las secuelas que padeció por la enfermedad persistieron por varias semanas, pues en los entrenamientos llegó a tener síntomas de pulmonía, lo que la obligó a bajar el ritmo en su preparación.

“Cando quise retomar mi carrera empecé a buscar la manera de entrenar porque me daban principios de pulmonía; sin embargo, esto no ha sido un impedimento para seguir adelante”.

Indicó que ya piensa en el retiro de los cuadriláteros en este año “Pero si me voy no es por esto, sino por las reglas que hay en el boxeo, ya que es muy peligroso seguir peleando por la edad”.

La peleadora de peso welter afirmó que entre los meses de marzo o abril sostendrá su siguiente combate. “No sé si me den permiso, pero sino es así, de todos modos lo haré aunque no me lo tomen en cuenta dentro de mi récord del boxeo profesional y será en el lugar donde siempre me han apoyado, en Villa del Carbón, Estado de México”.

El andar de Patricia Trejo en el deporte de los puños inició cuando tenía 50 años, y lo hizo por salud; tras su preparación, al año siguiente debutó como amateur y a los 53 años tenía ya un récord de 32 peleas.

Cuando cumplió los 54 debutó como profesional para implantar en se momento un récord mundial como la boxeadora activa de mayor edad en el boxeo profesional.

Y luego de tres años, “La Leyenda” ve el retiro inminente “pues, aunque o no quiera, existen reglas en el boxeo que me impedirán seguir subiendo al ring”, finalizó.