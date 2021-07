Partido histórico: Cañeros Zacatepec se impone 3-2 a Tuzos Pachuca 

Una gran convivencia deportiva se vivió entre los conjuntos de los Cañeros del Zacatepec y los Tuzos del Pachuca, juego realizado en el estadio Agustín “Coruco” Díaz que tuvo a unos 2 mil 500 aficionados.

Ahí, se hizo un minuto de aplausos por los jugadores que se adelantaron en el camino como Fernando “Gigio” Bahena, por el padre del exábitro de FIFA, Gilberto Alcalá Pineda, Alberto “Patán” Vázquez, Arturo Santana y Alejandro Bravo de Pachuca.

En este juego, el marcador de 3-2 favorable al cuadro local fue lo de menos, lo memorable fue que hace 29 años ambos conjuntos disputaron la gran final de ascenso y terminó ganando el equipo Tuzo por la vía de los penales, y por eso los hidalguenses siguen en este mismo circuito muy consolidados y sin temor alguno del descenso.

En el inicio ambos equipos se estudiaron y trataron de hacer lo mejor dentro de la cancha, por lo que fueron los Tuzos quienes abrieron el marcador con el 0-1 de Jesús Ortega a los 22 minutos, y así se fueron a los vestidores.

Los Cañeros entraron al segundo tiempo con sus cambios hechos, ya que tenían muchos jugadores, pero empezaron con el cuadro de 1992, estuvieron viendo la forma de poder entrar al área del rival y a los 52 minutos se dio el empate de 1-1 con la firma de Antonio Anguiano.

Los visitantes se preocuparon haciendo jugadas de buen nivel, para que a los 60 minutos fuera el Tuzo José Luis González quien volviera a poner el marcador en ventaja con el 1-2 ante la sorpresa del público presente.

Con los Cañeros había entrado Gregorio Yáñez quien empezó a generar jugadas de buenos kilates y a mover el balón poniendo peligro en el área contraria, a los 65 minutos logran adentrarse hasta el área de los 5:50 y es Manuel Virchis quien manda el balón al fondo de las redes para el empate de 2-2 a los 65 minutos, lo que les da mayor seguridad al equipo local.

El cuadro local se ve muy seguro y genera muchas jugadas de peligro, esto hace que se cometa una falta y el árbitro Gabriel Gómez Romero decreta la pena máxima a favor de Zacatepec, misma que es cobrada por Goyo Yáñez para poner el definitivo marcador de 3-2 a favor de los Cañeros.

El arbitraje corrió a cargo de Gabriel Gómez Romero, le auxiliaron en las bandas Sebastián Gómez y Alejandro Gómez. Al final y como desde antes del juego ambos jugadores se saludaron con mucha amistad, después convivieron compartiendo el pan y la sal.

Roger Mixcoac | El Sol de Cuernavaca





Diego Malta, entrenador de Cañeros, satisfecho con el encuentro

Diego “El Maloso” Malta, quien dirigió a los Cañeros del Zacatepec en aquel recordado partido que perdieron con los Tuzos del Pachuca en la serie de penaltis pisó por primera vez la cancha del “Coruco” Díaz.

En el juego estuvo como siempre dirigiendo al equipo:

“Es bonito ganar como lo hicieron hoy. Esto hubiera sido hace 29 años, cuando perdimos en la serie de penales, allá en Pachuca, pero así es el futbol y aunque merecimos ganar, porque jugamos muy bien, en los penales cualquiera puede ganar y esa vez les tocó a ellos.

Hoy nos juntamos de nueva cuenta y es bonito recordar, saludarnos, pues hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Todos son muy buenas personas. Gracias a Dios me invitaron a estar aquí en este lugar del estadio “Coruco” Díaz, que está muy bonito. Pude convivir con los jugadores que son mis amigos. La verdad que me gustó mucho este partido y volver a recordar y saludar a los amigos. Ahora ya estoy jubilado, descansando en Guadalajara, y fue muy grato estar aquí con mis amigos del Zacatepec y también de Pachuca. Tengo tantos amigos. Un saludo a la afición morelense”.

Los equipos alinearon de la siguiente manera:

Cañeros Zacatepec

1 Antonio Tilino (portero)

18 Arturo Salas

13 Rolando Borja

4 Genaro “el Cheriff” Torres

26 Fortino Rojas

7 José Manuel "El Ché" Castrejón

6 José Luis González " El Pecos"

14 Manuel Virchis

10 Julio Colín

9 Jaime Ríos

11 Poli Cortés

25 M-. Pérez

13 Eduardo Intlaque

12 Arturo Bustamante

23 R. Figueroa

16 Ramón Tovar

2 Gabriel "Piscila" Flores

7 Goyo Yáñez

Pitayo Vázquez

7 Antonio Anguiano

2 José Mares

8 Roberto Ventura









Pachuca

1 Carlos Corona

3 Orlando Segura

4 Roberto Sandoval

2 Galdino Espín Servín

13 Edgardo Saldaña

7 Manuel Padilla

11 Jesús Ortega

10 José Luis González

20 Arturo Viendas

6 Gilberto García

12 Sergio Torres

22 Efrén Meza

17 Mario Fragoso

8 Gerardo Macías

5 Miguel Ibarra

14 Agustín Hernández

16 Francisco Tazano

18 Ulises N.