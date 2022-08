Oficial: Cuautla fue desafiliado de la Liga Premier

El mandamás de la Liga Premier de futbol profesional, José Vázquez Ávila, confirmó en entrevista exclusiva para El Sol de Cuautla, la desafiliación del equipo Arroceros Cuautla.

Las palabras del dirigente fueron tan claras como la realidad que vivió el equipo en el último año donde no pudo cubrir una deuda de más de 2.2 millones de pesos que acumuló y que terminaron por dejarlo fuera del circuito profesional.

El presidente de la Liga dijo de manera contundente que el Club Cuautla se encuentra desafiliado y no hay marcha atrás, y para buscar un retorno, tendrán que volverse a comprar los derechos, algo que sería mucho más costoso que el haber pagado la deuda.

“Lamentablemente así es”, respondió Vázquez Ávila a la pregunta sobre la baja del equipo. “Hicimos todos un esfuerzo, no creo que alguien haya dicho: no ya se pierde y se acabó el asunto; todos hicieron un esfuerzo, no alcanzó…habrá que retomar otra vez un principio de una institución con tantos años y con tantas satisfacciones en una zona futbolera como es Morelos; las cosas que pasan en la vida tienen que servir para algo y ojalá que sirva para que en Cuautla se pueda construir la permanencia de un equipo con un proyecto sólido”.

El dirigente informó que la franquicia del tradicional club morelense fue sometida a un proceso de desafiliación, acabando con los rumores sobre si se pudiera recuperar a futuro:

“La franquicia se sometió a un proceso de desafiliación, para regresar se deberán de comprar nuevamente los derechos”.

Pepe Vázquez lamentó que se haya perdido una franquicia de un equipo de los más añejos del fútbol mexicano en el circuito de ascenso.

“Son cosas que la propia liga lamenta desde el seno, una institución que cumplía 70 años dentro del futbol profesional y que desafortunadamente nunca pudo construir una parte tan sólida como es necesaria para no depender 100 porciento de los gobiernos, eso lo hemos buscado a través de la Federación Mexicana de Futbol y sus propias ligas”, comentó Vázquez Ávila sobre el tema.

A escasa una semana de arrancar la nueva competencia 2022-2023, ya sin el Cuautla, el dirigente manifestó su tristeza por haberse perdido una franquicia de tanta tradición.

“Lo lamentamos, era un ícono que cumplió 70 años, y hoy me parece que los vamos a extrañar, es una plaza futbolera, pero ojalá que pronto puedan construir su retorno y aquí los esperaremos”.

El dirigente reconoció que Cuautla como todos los equipos participantes en esta categoría, tiene la obligación de confirmarse como instituciones independientes de los gobiernos estatales o municipales, lo que finalmente terminó por perjudicar la estabilidad financiera del equipo arrocero.

“Cada plaza debe construir una institución a la par del gobierno y que si bien es cierto los equipos de futbol ofrecen algunos satisfactores de tipo social para los gobiernos y eso los mueve a participar en el tema, deben construirse como institución; hace cinco años cuando decidimos lanzar el proyecto de Liga Premier, el primer objetivo que nos trazamos dentro de la Liga fue ese, que los equipos se convirtieran en instituciones deportivas… creo que hemos avanzado y me da gusto, hay mucho más que hacer, tenemos que trabajar más fuerte y en ese sentido lo que estamos buscando es que cada día, cada proyecto que se acerque a la Liga Premier, sea con un proyecto que le permita primero la constitución de una institución deportiva y de ahí poder desarrollar ese proyecto deportivo”.





El origen del fin

La cantidad adeudada por el Club Cuautla, se generó por los gastos incumplidos de cuenta corriente correspondientes a su participación dentro de los últimos dos torneos, además de las deudas a jugadores y cuerpo técnico y una serie de demandas que fueron levantadas ante la Federación Mexicana de Futbol por la misma exigencia de pago.

Estas obligaciones incumplidas al reglamento de competencia crecieron desde el mes de marzo de 2021 cuando la directiva arrocera que encabezó el ex alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, dejó de hacer depósitos a la Federación Mexicana de Futbol, empezando a cavar la tumba del tradicional club.