Obtiene Ana Karen doble campeonato

La atleta juvenil más poderosa del oriente, Ana Karen Salazar Ramírez, sigue escribiendo su propia historia dentro del atletismo al convertirse en doble campeona estatal dentro de los Juegos de Secundarias Técnicas.

En el evento celebrado en la unidad deportiva de Cuautla, participó en lanzamiento de bala y disco, y en ambos ganó, por lo que obtuvo el derecho de representar a este subsistema en los próximos Juegos de Intersecundarias, del que surgirá la representación morelense para los próximos Juegos Nacionales de Educación Básica 2020.

Sus inicios

La atleta, actualmente es estudiante de la Técnica 31 de la colonia Eusebio Jáuregui en Cuautla, donde cursa el segundo año, tiene un recorrido importante desde el cuarto grado de primaria, pero fue hasta el sexto año que logró acudir a su primer nacional celebrado en el estado de Nayarit.

Concisa y contundente en sus respuestas, la atleta sabe que es la mejor del estado en su categoría y eso la compromete a ir en busca de un nuevo pase al nacional.

“Mi primer experiencia fue en Nayarit en sexto de primaria, no logré pódium pero me agradó, fue una competencia muy buena. Hoy voy a dar lo mejor de mí”.

Continúa su dominio en secundarias

Dentro del siguiente nivel educativo, Salazar Ramírez, ya con 14 años de edad, se convirtió la semana pasada en bicampeona estatal al ganar las pruebas de lanzamientos de disco e impulso de bala en el estatal de las secundarias técnicas.

“La competencia estuvo algo ruda pero me sentí bien; me siento muy emocionada y me voy a preparar con más entrenamiento y más esfuerzo para lo que viene”, dijo una vez que recibió la medalla de primer lugar en el impulso de bala, acción que repetiría al día siguiente con el lanzamiento de disco.

En bala, la atleta logró su mejor marca en 10.31 metros, por arriba del 8.89 metros que hizo Aurora Ramírez en el segundo lugar.

Mientras que en el disco ganó con una distancia de 24.04 metros, dejando muy atrás al segundo sitio en el que finalizó Abril Gutiérrez, de la Técnica 10, con 18.58 metros.

Con este logro, Ana Karen logró el derecho de participar a finales de este mismo mes de marzo en el Campeonato Estatal de Intersecundarias, donde enfrentará a las ganadoras de secundarias generales y telesecundarias.

En este evento saldrá en defensa del campeonato que logró el año pasado, cuando acudió representando a Morelos en el nacional celebrado en Acapulco.