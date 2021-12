No descarta Paty Valle llegar a su octava cita paralímpica en París

Patria Valle Benítez, la deportista más constante en el mundo con participación en siete Juegos paralímpicos consecutivos dentro de la natación, no descarta llegar a una octava cita paralímpica en París 2024.

Durante entrevista telefónica donde además nos dio a conocer la próxima publicación de un libro donde narrará su historia de vida, la atleta reconoció que en sus últimos juegos en Tokio no logró llenar su propia expectativa al obtener un sexto lugar como mejor posición, por lo que no descarta completar un nuevo ciclo para participar en una octava justa veraniega.

“Venia saliendo de una operación de la que no me pude recuperar del todo; y si, aunque anuncié mi retiro, no puedo asegurar ahora que no voy a llegar a París, me seguiré preparando y la expectativa inmediata es acudir al mundial del siguiente año que será en Colombia y ya se verá en los próximos meses si me alcanza o no para completar un nuevo ciclo olímpico”, comentó.

La nadadora, como se sabrá, fue intervenida quirúrgicamente en noviembre de 2020 tras sufrir la ruptura del tendón infraespinozo en un hombro durante los entrenamientos, lo que la llevó a frenar por más de tres meses e iniciar una larga rehabilitación.

“Prácticamente sólo me sirve un brazo, sin embargo, siento que puedo hacer algo más, no estoy muy contenta con lo hecho en Tokio, iré paso a paso preparándome primero para el mundial y después veremos esa posibilidad de ir por unos octavos juegos paralímpicos porque tengo esa espinita clavada y quiero intentarlo”.

Paty Valle, Premio Nacional del Deporte en 2007, recientemente estuvo como invitada de honor durante la entrega del Premio Nacional del Deporte 2021 a la que se dieron cita ganadores de la presea en más de cuatro décadas.

“Estuvimos todos los medallistas que fuimos premio nacional desde hace 47 años, firmamos el libro de Honor del Premio Nacional del Deporte el cual tuve el más grande placer de obtener en el año 2007; fue una cosa tan espectacular poderlos ver a todos los ganadores, algunos ya grandes de edad, otros jovencitos, eso me llenó espiritualmente, emocionalmente, pues nunca en la vida habíamos estado juntos todos los ganadores y fue algo muy atinado de las autoridades”.

En ese tenor, la sirena morelense fue galardonada el pasado 20 de noviembre por el gobierno queretano con el Premio Estatal del Deporte, el segundo que recibe en este estado que la adoptó desde hace más de una década, mientras que en su tierra Morelos, el mismo premio lo recibió en 2000 después de cosechar sus primeras medallas en los Juegos de Sidney.

LANZARÁ SU LIBRO EN 2022

Por otro lado, la entrevistada de 52 años confirmó la publicación de un libro durante los primeros meses del siguiente año en el que narrará todos los obstáculos que ha sorteado durante su vida y que la han llevado al éxito en el deporte dentro de la natación y en su vida profesional ahora ya como empresaria.

La sirena morelense dio a conocer que se encuentra afinando los últimos detalles de su biografía en la que puntualizará todos los obstáculos que ha enfrentado, los cuales lejos de evadirlos, los convirtió en escalones para llegar a la cima dentro y fuera de las albercas.

“En mi libró voy a relatar mi historia de vida en todos los sentidos, no solo en el deporte, hay muchos matices y quiero compartir todos y cada uno de ellos, voy a incluir todos esos eventos, incluido el que me dejo más marcada”, comentó.

“No se trata de narrar como llegué al éxito, sino como libré cada obstáculo que se me presentó, cada uno de ellos representa un escalafón para el éxito; no se trata de decir el ABCD de cómo llegar al éxito, sino como vi el problema y como lo convertí en una oportunidad, es decir, no es hablar tanto de los éxitos sino más de mi parte humana, en esa donde todo mundo duda. Hablo más de la fe, porque ante los ojos del mundo e incluso de la misma familia, no es fácil que crean en el éxito cuando una persona tiene discapacidad muy severa; necesito decirle a la gente que sí es posible llegar a donde quieras con un poquito de confianza en ti, en la familia y en Dios”, acotó.





